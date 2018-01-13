Опасная реновация: жители московской пятиэтажки пожаловались в ФСБ на переселение с угрозами Рубрики: Общество

АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей



Свое обращение москвичи направили начальнику ОМВД района, прокурору и в территориальный отдел ФСБ. Под документом подписалась часть жильцов дома 20, корпус 1 по проспекту маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники. Ранее этот дом вошел в программу реновации по результатам голосования на сайте



Как сообщает



По словам жителей, необходимость в их переселении возникла 19 октября прошлого года, когда они получили письмо от департамента городского имущества Москвы о том, что их дом снесут в связи с изъятием земли под строительство метро. В связи с этим им предложили переселиться в дом 60 по Карамышевской набережной. Однако уже при первом осмотре, который состоялся в ноябре прошлого года, выяснилось, что новый дом непригоден для проживания, так как построен с нарушением технических нормативов. По данным репортажа "Дождя", новые квартиры подлежат повторному ремонту из-за множества недочетов.



РБК выяснил, что в доме текут трубы и осыпается штукатурка. Представители подрядчика уверяют, что все недочеты будут устранены в срок, а часть проблем вызвана плановой усадкой дома, которая продлится не менее года. При этом часть жильцов в целом оказались не против переселения, поскольку получили квартиры большей площади и с высокими потолками.



Тем временем жильцы недоумевают по какой причине их ждет переселение: по программе реновации или из-за строительства метро? По данным подрядчика, дом был построен раньше, чем началась программа реновации, но, по утверждению жильцов, в выданных им документах о переселении говорится именно о программе реновации. По данным РБК, в дом на Карамышевской набережной хотят переселить жильцов попавшего в списки участников программы реновации дома по адресу проспект маршала Жукова, дом 22, корпус 2, об этом сообщил муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Вячеслав Бородулин.



Напомним, программа реновации была утверждена 1 августа, в нее вошли более 5,1 тыс. домов, жители которых проголосовали за расселение на сайте "Активный гражданин" или на общих собраниях собственников. В декабре чиновники объявили, что в начале 2018 года опубликуют график переселения.



По данным сайта госзакупок, дом по адресу Карамышевская набережная, владение 60-62 строила компания АО "Внешстройимпорт", принадлежащая гендиректору Павлу Калинину. Сумма контракта составила 436,9 млн руб. "Внешстройимпорт" (ВСИ) был создан в 2011 году как правопреемник одного из подразделений "Особых экономических зон".



Связаться с гендиректором так и не удалось. Участники программы московской реновации пожаловались в ФСБ. По словам жителей пятиэтажки на проспекте Жукова, их расселяют в непригодный для жилья дом. Переселение происходит под давлением, с помощью угроз, сообщается в письме, которое жильцы отправили в спецслужбу.Свое обращение москвичи направили начальнику ОМВД района, прокурору и в территориальный отдел ФСБ. Под документом подписалась часть жильцов дома 20, корпус 1 по проспекту маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники. Ранее этот дом вошел в программу реновации по результатам голосования на сайте "Активный гражданин" Как сообщает "РБК" со ссылкой на телеканал "Дождь", жителей этой пятиэтажки начали переселять в новостройку на Карамышевской набережной, 60. Примечателен тот факт, что мэрия пообещала жильцам компенсацию в размере 9 тыс. руб. за 1 кв.м. Но официальной информации о переселении пока не поступало.По словам жителей, необходимость в их переселении возникла 19 октября прошлого года, когда они получили письмо от департамента городского имущества Москвы о том, что их дом снесут в связи с изъятием земли под строительство метро. В связи с этим им предложили переселиться в дом 60 по Карамышевской набережной. Однако уже при первом осмотре, который состоялся в ноябре прошлого года, выяснилось, что новый дом непригоден для проживания, так как построен с нарушением технических нормативов. По данным репортажа "Дождя", новые квартиры подлежат повторному ремонту из-за множества недочетов.РБК выяснил, что в доме текут трубы и осыпается штукатурка. Представители подрядчика уверяют, что все недочеты будут устранены в срок, а часть проблем вызвана плановой усадкой дома, которая продлится не менее года. При этом часть жильцов в целом оказались не против переселения, поскольку получили квартиры большей площади и с высокими потолками.Тем временем жильцы недоумевают по какой причине их ждет переселение: по программе реновации или из-за строительства метро? По данным подрядчика, дом был построен раньше, чем началась программа реновации, но, по утверждению жильцов, в выданных им документах о переселении говорится именно о программе реновации. По данным РБК, в дом на Карамышевской набережной хотят переселить жильцов попавшего в списки участников программы реновации дома по адресу проспект маршала Жукова, дом 22, корпус 2, об этом сообщил муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Вячеслав Бородулин.Напомним, программа реновации была утверждена 1 августа, в нее вошли более 5,1 тыс. домов, жители которых проголосовали за расселение на сайте "Активный гражданин" или на общих собраниях собственников. В декабре чиновники объявили, что в начале 2018 года опубликуют график переселения.По данным сайта госзакупок, дом по адресу Карамышевская набережная, владение 60-62 строила компания АО "Внешстройимпорт", принадлежащая гендиректору Павлу Калинину. Сумма контракта составила 436,9 млн руб. "Внешстройимпорт" (ВСИ) был создан в 2011 году как правопреемник одного из подразделений "Особых экономических зон".Связаться с гендиректором так и не удалось.



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