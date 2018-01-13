Владелец столичного ресторана рассказал, как полиция требовала у него скидочные карты Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Случай, о котором написал в фейсбуке владелец ресторана Сергей Миронов, произошел 12 января в ресторане "Мясо&Рыба". По словам Миронова, пришли полицейские с проверкой, увезли несколько сотрудников в отделение. Правда, стражи порядка пообещали отпустить работников ресторана, если им предоставят три скидочные карты на 50%, сообщает



По словам Миронова, проверке, которая началась в разгар ланчей, подверглись все сотрудники ресторана: повара, кондитеры и бармены. Несколько человек увезли, чтобы проверить их документы непосредственно по базе. С ними отправился и начальник отдела кадров, однако никакие доводы стражей порядка не остановили. "Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка, что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости... Полицию это не трогало, всех забрали и увезли", — написал владелец ресторана на своей странице в социальной сети.



На вопрос о причинах проверки сотруднику отдела кадров сказали: "В коридоре посидите". Через некоторое время к сотруднику отдела кадров подошел замначальника отделения — майор Наиль Касимов — и пригласил к себе в кабинет. Свои действия стражи порядка объяснили необходимостью получения этих карт, сообщив, что как только заветные скидки поступят в их распоряжение – проверка тут же прекратится.



В итоге сотрудников отпустили около 20:00. Полиция выяснила, что у нескольких мойщиц фальшивая регистрация, но патенты были оформлены правильно. "Нет, они, конечно, молодцы, живут в современном мире: взятки берут по-современному – не деньгами, не даже борзыми щенками, а скидочными картами! Ну просто смех и грех", — подчеркнул Миронов. Нетривиальный инцидент произошел в торговом центре "Кунцево Плаза", а точнее - в ресторане "Мясо&Рыба", который базируется в ТЦ. По словам владельца общепита, на неделе к ним с проверкой заглянули сотрудники полиции и потребовали в качестве презента скидочные карты на 50%.Случай, о котором написал в фейсбуке владелец ресторана Сергей Миронов, произошел 12 января в ресторане "Мясо&Рыба". По словам Миронова, пришли полицейские с проверкой, увезли несколько сотрудников в отделение. Правда, стражи порядка пообещали отпустить работников ресторана, если им предоставят три скидочные карты на 50%, сообщает "Дождь" По словам Миронова, проверке, которая началась в разгар ланчей, подверглись все сотрудники ресторана: повара, кондитеры и бармены. Несколько человек увезли, чтобы проверить их документы непосредственно по базе. С ними отправился и начальник отдела кадров, однако никакие доводы стражей порядка не остановили. "Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка, что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости... Полицию это не трогало, всех забрали и увезли", — написал владелец ресторана на своей странице в социальной сети.На вопрос о причинах проверки сотруднику отдела кадров сказали: "В коридоре посидите". Через некоторое время к сотруднику отдела кадров подошел замначальника отделения — майор Наиль Касимов — и пригласил к себе в кабинет. Свои действия стражи порядка объяснили необходимостью получения этих карт, сообщив, что как только заветные скидки поступят в их распоряжение – проверка тут же прекратится.В итоге сотрудников отпустили около 20:00. Полиция выяснила, что у нескольких мойщиц фальшивая регистрация, но патенты были оформлены правильно. "Нет, они, конечно, молодцы, живут в современном мире: взятки берут по-современному – не деньгами, не даже борзыми щенками, а скидочными картами! Ну просто смех и грех", — подчеркнул Миронов.



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