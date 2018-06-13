Главе Серпуховского района Подмосковья вменяется превышение должностных полномочий пятилетней давности

Главе Серпуховского района Александру Шестуну, у которого весь день проходили обыски
, вменяется превышение должностных полномочий по эпизоду 2013 года. Об этом сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на информированный источник. Он уточнил, что уголовное дело против Шестуна по статье 286 УК РФ было возбуждено в конце прошлой недели, но не привел подробностей.
По словам источника, чиновника сначала допросят
в качестве подозреваемого, а 14 июня в Басманный суд будет подано ходатайство о его аресте. Адвокат Шестуна Павел Беспалов уточнил, что его подзащитному не предъявлено обвинение, и он не задержан. По его данным, уголовное дело касается земельных участков, проданных администрацией Серпуховского района "10 или 15 лет назад".
Беспалов отметил, что Шестун не имеет к этому непосредственного отношения. "У нас в любом муниципалитете, в котором есть земля, участки продаются-покупаются, это нормальная практика, которая закреплена земельным кодексом", - сказал адвокат. Ранее провластный подмосковный канал "360" сообщал, что речь идет о незаконной передаче в собственность земельного участка юрлицу по льготной стоимости. Компания-посредник построила на территории района бытовки, а потом землю перепродали под строительство магазина.
Напомним, обыски дома у Шестуна проходят в среду с раннего утра. Силовики все это время не пускали к нему адвоката и родственников, а также пытались не пустить бригаду скорой помощи
, прибывшей после того, как главе Серпуховского района стало плохо. Госпитализировать чиновника правоохранители не позволили.
Обыски также прошли в редакциях местных СМИ. Пресс-секретарь Шестуна уточнила "Интерфаксу", что сотрудники органов взломали офисы газеты "Ока-инфо", сайта "Ока.fm", телестудии "Ока-ТВ" и пресс-службы администрации района, оттуда "выносят все компьютеры". Сам Шестун считает следственные действия давлением на него из-за того, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе.
В апреле глава Серпуховского района пожаловался президенту РФ Владимиру Путину
на шантаж и угрозы со стороны высокопоставленных чиновников - начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.
Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров, во время которых собеседники утверждают, что чиновника "переедут катком", если он не подаст в отставку, и будут преследовать по сфабрикованным уголовным делам. По словам главы района, ему также угрожали конфискацией дома, который якобы построен на землях лесного фонда. В Кремле обещали изучить обращение Шестуна, но больше к этой теме не возвращались.