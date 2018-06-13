Главе Серпуховского района Подмосковья вменяется превышение должностных полномочий пятилетней давности

13 июня 2018 г. Главу Серпуховского района Подмосковья после многочасового обыска увезли на допрос

По неофициальным данным, Александр Шестун задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о должностном преступлении. Обыск у него дома близится к завершению. В чем конкретно подозревается глава района, не уточняется.