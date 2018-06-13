Джигурда не сможет быть кандидатом в мэры Москвы из-за двойного гражданства

Актер и шоумен Никита Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры Москвы, так как имеет двойное гражданство. Об этом сообщил РИА "Новости"
член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы
, заявив, что "все формальности соблюдены", и документы он уже подал. "Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира", — сказал он. Он заявил, что выступает от имени миллионов московских мужчин, ущемлённых в своих правах и достоинствах. "Мужчины — рыцари, джигиты. А рыцарь не может без коня. Сейчас это машины", — отметил Джигурда, заявив, что автомобилистов "выдавили из города" пешеходными улицами.
Однако в Мосгоризбиркоме заявили, что актер не может участвовать в выборах на основании пункта 3.1 статьи 4 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав". Согласно этому пункту, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, вид на жительство или иной документ, дающий право на проживание в иностранном государстве, не имеют права быть избранными на должность выборного должностного лица.