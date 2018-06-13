Джигурда не сможет быть кандидатом в мэры Москвы из-за двойного гражданства

13 июня 2018 г. Шоумен Никита Джигурда заявил о желании стать мэром столицы

Актер заявил, что выступает от имени "миллионов московских мужчин, ущемлённых в своих правах и достоинствах" из-за введения платных парковок. По его словам, автомобилистов "выдавили из города" пешеходными улицами.