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Джигурда не сможет быть кандидатом в мэры Москвы из-за двойного гражданства
13 июня 2018 г. | Время публикации 16:08 | Последние изменения 16:21
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Актер и шоумен Никита Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры Москвы, так как имеет двойное гражданство. Об этом сообщил РИА "Новости" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы, заявив, что "все формальности соблюдены", и документы он уже подал. "Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира", — сказал он. Он заявил, что выступает от имени миллионов московских мужчин, ущемлённых в своих правах и достоинствах. "Мужчины — рыцари, джигиты. А рыцарь не может без коня. Сейчас это машины", — отметил Джигурда, заявив, что автомобилистов "выдавили из города" пешеходными улицами.

Однако в Мосгоризбиркоме заявили, что актер не может участвовать в выборах на основании пункта 3.1 статьи 4 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав". Согласно этому пункту, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, вид на жительство или иной документ, дающий право на проживание в иностранном государстве, не имеют права быть избранными на должность выборного должностного лица.

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