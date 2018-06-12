Шоумен Никита Джигурда заявил о желании стать мэром столицы

Актер и шоумен Никита Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Об этом он заявил в ролике, размещенном в Instagram
.
"Я хорошо представляю, ради кого хочу пойти на выборы. Это миллионы московских мужчин, ущемлённых в своих правах и достоинствах. Мужчины — рыцари, джигиты. А рыцарь не может без коня. Сейчас это машины", — отметил Джигурда, заявив, что автомобилистов "выдавили из города" пешеходными улицами.
"Москва - моя любовница. А не Собянина", - заключил актер. Его ролик вызвал массу ехидных комментариев. "Отджигурдите Собянина за всех нас, за каждый снесенный дом, за каждую скользкую плитку, за пробки и дороги!" - пишет пользователь markborbor11. "Осталось только вспомнить, как правильно слово "мэр" пишется, и вперёд", - пишет aegutas. Другие пользователи посоветовали шоумену "баллотироваться через госуслуги".
Это не первый случай попытки самовыдвижения в мэры Москвы на фоне скандальных заявлений. В середине апреля о намерении баллотироваться заявил блогер Илья Варламов
. Он представил концепцию своей предвыборной программы "Радикальный урбанизм", предложив перекрасить Кремль в белый цвет, развивать общественный транспорт и ввести платный въезд в центр города. Позже Варламов отказался
от участия в выборах, пояснив, что у него "объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей". К тому же необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только кандидат от партии "Единая Россия".
Следом за ним о намерении баллотироваться заявил бизнесмен Герман Стерлигов, пообещав в случае победы радикальное расселение столичного мегаполиса
. "Каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях. Всем, кто пожелает, немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря. За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подъемные. Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо", - написал Стерлигов.
Он также заявил, что в ходе расселения "миллионы гастарбайтеров поедут домой", а "Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой". По его словам, в течение четырех лет население столицы сократится до миллиона человек, а начать программу планируется следующей весной.