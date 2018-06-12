NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
июня
pda
Поиск
Архив

Шоумен Никита Джигурда заявил о желании стать мэром столицы
13 июня 2018 г. | Время публикации 08:29 | Последние изменения 13:35
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Актер и шоумен Никита Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Об этом он заявил в ролике, размещенном в Instagram.

"Я хорошо представляю, ради кого хочу пойти на выборы. Это миллионы московских мужчин, ущемлённых в своих правах и достоинствах. Мужчины — рыцари, джигиты. А рыцарь не может без коня. Сейчас это машины", — отметил Джигурда, заявив, что автомобилистов "выдавили из города" пешеходными улицами.

"Москва - моя любовница. А не Собянина", - заключил актер. Его ролик вызвал массу ехидных комментариев. "Отджигурдите Собянина за всех нас, за каждый снесенный дом, за каждую скользкую плитку, за пробки и дороги!" - пишет пользователь markborbor11. "Осталось только вспомнить, как правильно слово "мэр" пишется, и вперёд", - пишет aegutas. Другие пользователи посоветовали шоумену "баллотироваться через госуслуги".



Это не первый случай попытки самовыдвижения в мэры Москвы на фоне скандальных заявлений. В середине апреля о намерении баллотироваться заявил блогер Илья Варламов. Он представил концепцию своей предвыборной программы "Радикальный урбанизм", предложив перекрасить Кремль в белый цвет, развивать общественный транспорт и ввести платный въезд в центр города. Позже Варламов отказался от участия в выборах, пояснив, что у него "объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей". К тому же необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только кандидат от партии "Единая Россия".

Следом за ним о намерении баллотироваться заявил бизнесмен Герман Стерлигов, пообещав в случае победы радикальное расселение столичного мегаполиса. "Каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях. Всем, кто пожелает, немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря. За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подъемные. Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо", - написал Стерлигов.

Он также заявил, что в ходе расселения "миллионы гастарбайтеров поедут домой", а "Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой". По его словам, в течение четырех лет население столицы сократится до миллиона человек, а начать программу планируется следующей весной.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Герман Стерлигов решил идти в мэры Москвы с обещанием радикально расселить столицу
6 июня 2018 г.
Герман Стерлигов решил идти в мэры Москвы с обещанием радикально расселить столицу
По словам Стерлигова, за четыре года Москва должна стать "маленькой компактной столицей" с населением в миллион человек. Москвичам же он пообещал дома и хозяйства в Подмосковье и других областях и обустройство за счет бюджета.
21 мая 2018 г.
20 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.06.2018   21:52
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 13 июня 2018 г. // Последняя новость 20:42
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>