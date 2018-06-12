Шоумен Никита Джигурда заявил о желании стать мэром столицы

6 июня 2018 г. Герман Стерлигов решил идти в мэры Москвы с обещанием радикально расселить столицу

По словам Стерлигова, за четыре года Москва должна стать "маленькой компактной столицей" с населением в миллион человек. Москвичам же он пообещал дома и хозяйства в Подмосковье и других областях и обустройство за счет бюджета.