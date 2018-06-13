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Главу Серпуховского района Подмосковья после многочасового обыска увезли на допрос
13 июня 2018 г. | Время публикации 19:16 | Последние изменения 20:00
Рубрики: Общество  
 
Александр Шестун / YouTube
Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна после многочасового обыска доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По его словам, чиновник задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о должностном преступлении.

По итогам допроса следствие определится с мерой пресечения, добавил собеседник агентства. Он также сообщил, что обыск дома у Шестуна, который проводят сотрудники ФСБ, близится к завершению. В чем конкретно подозревается глава района, источник не уточнил.

Информацию о том, что Шестуна увезли из дома, РБК подтвердили пресс-секретарь главы района Влада Русина и депутат городского округа Чехов Николай Дижур, который присутствовал на месте задержания. "Шестуна посадили в тонированную машину и повезли в Москву для допроса", - рассказал Дижур.

Газета "МК в Серпухове" пишет, что Шестуна увезли из дома в наручниках. В ближайшие 48 часов суд определит меру пресечения в отношении чиновника. Издание добавляет, что обыски в среду также проходили в парке "Дракино" и в редакции портала "Ока-инфо". По предварительной информации, силовики изъяли системные блоки.

По данным портала "Ока.fm", в постановлении об обыске говорится, что он проводится в рамках следствия по делу заместителя главы Данковского сельского поселения Татьяны Конышевой. Обыски прошли и в офисе самого портала "Ока.fm", закрытом на ремонт. Сотрудники органов изымают всю технику, включая дорогую радиовещательную аппаратуру, говорится в сообщении.

Силовики пришли к Шестуну с обысками ранним утром в среду. Адвокат чиновника Павел Беспалов предположил, что следственные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве с землей. Юрист отметил, что "этим событиям 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения". По другим данным, обыски проводятся по делу о превышении должностных полномочий.

Во время обысков Шестун с женой и четырьмя детьми находился дома. В какой-то момент чиновнику стало плохо, ему вызвали скорую, однако силовики не сразу пропустили врачей на территорию. По словам пресс-секретаря главы района Влады Русиной, к коттеджу Шестуна приезжали две бригады скорой помощи. "Одна из врачей при мне говорила, что его необходимо госпитализировать, но следователи не дали это сделать", - сказала она.

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