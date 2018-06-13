Главу Серпуховского района Подмосковья после многочасового обыска увезли на допрос

13 июня 2018 г. Силовики в масках, устроившие обыск у главы Серпуховского района Подмосковья, не пускали к нему скорую

У Александра Шестуна, у которого с раннего утра идут обыски, подскочило давление, ему вызвали скорую помощь. Правоохранители сначала отказывались пускать врачей на территорию. Медики выдали заключение о госпитализации Шестуна.