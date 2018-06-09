

Наземный транспорт Москвы на месяц изменит маршруты Рубрики: Общественный транспорт

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Так, маршрут "А" продлевается до Ленинского проспекта (по маршруту троллейбуса N28); маршруты NN255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда (по маршруту автобуса N15). Кроме того, вводятся дополнительные изменения на маршруте N216 - между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по Новому Арбату и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющихе, улице Еланского и Большой Пироговской улице.



Автобус N806 будет следовать до Воробьевского шоссе в связи с закрытием съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект; маршрут автобуса Т79 продлевается по трассе маршрута Т10 до станции метро "Нагатинская". Троллейбус N7 временно заменят автобусом. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовской.



Автобус N1 не будет заезжать на территорию МГУ, а при движении, как в прямом, так и в обратном направлениях, будет следовать по Ломоносовскому проспекту с разворотом на Мосфильмовской улице. Автобус N57 не будет заезжать на улицу Лебедева, вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту.



Автобус N58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект. Автобус N111 не будет подъезжать к МГУ, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского.



Автобус N119 будет следовать по улице Мосфильмовской и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ. Автобусы NN464, 572, 661 также будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию университета. Временный маршрут автобуса N113 пройдет по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте. Автобус N902 при следовании от улицы Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ проследует по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовской и Университетскому проспекту.



В дни проведения матчей по восьми маршрутам будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы для болельщиков: "Метро "Парк Культуры" - "Стадион "Лужники"; "Улица Академика Зелинского" - "Улица Косыгина", "Метро "Аэропорт" - "Метро "Сокол" - "Стадион "Спартак"; "Аэропорт Шереметьево" - "Стадион "Спартак"; "Аэропорт Шереметьево" - "Метро "Ховрино"; "Аэропорт Внуково" - "Метро "Саларьево"; "Аэропорт Домодедово" - "Метро "Домодедовская"; "Метро "Киевская" - "Улица Косыгина".



В дни матчей изменится



В дни проведения фестиваля болельщиков во время их массового прибытия при необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции "Университет" и вестибюль N1 станции "Ломоносовский проспект". Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль N1 станции "Ломоносовский проспект" (во все дни) и северный вестибюль станции "Университет", за исключением дней проведения матчей в "Лужниках".



В дни матчей на стадионе "Открытие Арена" только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции "Спартак" и при необходимости - южный вестибюль "Тушинской". На время разъезда болельщиков все перечисленные вестибюли будут работать только на вход.



Кроме того, в дни московских матчей чемпионата мира будет действовать запрет на судоходство по Москве-реке в районе стадионов "Лужники" и "Открытие Арена". 14, 17, 20, 26 июня, а также 1, 11, 15 июля с 12:00 до 00:00 судам нельзя будет находиться в акватории у Лужнецкой набережной от Бережковского до Новоандреевского моста. А 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля - в акватории реки от Спасских мостов до Строгинского моста, а также в Канале имени Москвы от реки Москва до Сходненского канала, сообщает



Доступ к воде получат только суда, которые обслуживают ЧМ-2018, обеспечивают транспортную безопасность и оказывают экстренную медицинскую помощь. Гости столицы и болельщики смогут полюбоваться Москвой с воды в дни, свободные от матчей, отметил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин. Городской наземный транспорт изменит маршруты с 14 июня по 15 июля из-за чемпионата мира по футболу, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта. На весь месяц изменится схема движения транспорта в районе стадиона "Лужники" и фан-зоны на Воробьевых горах.Так, маршрут "А" продлевается до Ленинского проспекта (по маршруту троллейбуса N28); маршруты NN255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда (по маршруту автобуса N15). Кроме того, вводятся дополнительные изменения на маршруте N216 - между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по Новому Арбату и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющихе, улице Еланского и Большой Пироговской улице.Автобус N806 будет следовать до Воробьевского шоссе в связи с закрытием съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект; маршрут автобуса Т79 продлевается по трассе маршрута Т10 до станции метро "Нагатинская". Троллейбус N7 временно заменят автобусом. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовской.Автобус N1 не будет заезжать на территорию МГУ, а при движении, как в прямом, так и в обратном направлениях, будет следовать по Ломоносовскому проспекту с разворотом на Мосфильмовской улице. Автобус N57 не будет заезжать на улицу Лебедева, вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту.Автобус N58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект. Автобус N111 не будет подъезжать к МГУ, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского.Автобус N119 будет следовать по улице Мосфильмовской и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ. Автобусы NN464, 572, 661 также будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию университета. Временный маршрут автобуса N113 пройдет по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте. Автобус N902 при следовании от улицы Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ проследует по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовской и Университетскому проспекту.В дни проведения матчей по восьми маршрутам будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы для болельщиков: "Метро "Парк Культуры" - "Стадион "Лужники"; "Улица Академика Зелинского" - "Улица Косыгина", "Метро "Аэропорт" - "Метро "Сокол" - "Стадион "Спартак"; "Аэропорт Шереметьево" - "Стадион "Спартак"; "Аэропорт Шереметьево" - "Метро "Ховрино"; "Аэропорт Внуково" - "Метро "Саларьево"; "Аэропорт Домодедово" - "Метро "Домодедовская"; "Метро "Киевская" - "Улица Косыгина".В дни матчей изменится режим работы станций метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы горы", "Тушинская", "Спартак" и станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники". Так, во время прибытия болельщиков на стадион "Лужники" южный вестибюль станции "Спортивная", северный вестибюль станции "Воробьевы Горы" и станция МЦК "Лужники" будут работать только на выход в город.В дни проведения фестиваля болельщиков во время их массового прибытия при необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции "Университет" и вестибюль N1 станции "Ломоносовский проспект". Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль N1 станции "Ломоносовский проспект" (во все дни) и северный вестибюль станции "Университет", за исключением дней проведения матчей в "Лужниках".В дни матчей на стадионе "Открытие Арена" только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции "Спартак" и при необходимости - южный вестибюль "Тушинской". На время разъезда болельщиков все перечисленные вестибюли будут работать только на вход.Кроме того, в дни московских матчей чемпионата мира будет действовать запрет на судоходство по Москве-реке в районе стадионов "Лужники" и "Открытие Арена". 14, 17, 20, 26 июня, а также 1, 11, 15 июля с 12:00 до 00:00 судам нельзя будет находиться в акватории у Лужнецкой набережной от Бережковского до Новоандреевского моста. А 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля - в акватории реки от Спасских мостов до Строгинского моста, а также в Канале имени Москвы от реки Москва до Сходненского канала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Канала имени Москвы.Доступ к воде получат только суда, которые обслуживают ЧМ-2018, обеспечивают транспортную безопасность и оказывают экстренную медицинскую помощь. Гости столицы и болельщики смогут полюбоваться Москвой с воды в дни, свободные от матчей, отметил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.



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