За день до старта ЧМ болельщики в Москве часами стоят в очередях на получение билетов

8 мая 2018 г. Структура МИДа закупила "для нужд" своего подмосковного гольф-клуба билеты на ЧМ по футболу на 1,3 миллиона рублей

Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД закупило 58 билетов на шесть матчей, которые будут проводиться в Москве на стадионах "Лужники" и "Спартак".