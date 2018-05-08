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За день до старта ЧМ болельщики в Москве часами стоят в очередях на получение билетов
13 июня 2018 г. | Время публикации 16:40 | Последние изменения 16:49
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Десятки российских и иностранных болельщиков проводят последний день перед открытием чемпионата мира по футболу в многочасовых очередях перед главным билетным центром в Москве на получение уже купленных билетов на матчи. Хотя в столице работает несколько пунктов выдачи, центр на Житной улице - самое популярное место у болельщиков, так как именно он указан первым в списке на сайте FIFA.

В билетном центре выдаются билеты, купленные на поздних этапах продаж, когда доставка была уже невозможна по срокам. Несколько касс выдают билеты по паспортам, отдельная очередь стоит к автоматам. Однако билеты с их помощью можно распечатать только в том случае, если у болельщика при себе есть карта, по которой совершалась покупка. Если же билет достался, например, в качестве подарка, придется стоять в кассу, пишет "Советский спорт".

Возможность распечатать билеты с кредитной картой есть и в самом билетном центре. Но охрана не пускает туда отдельно - только тех, кто отстоял в общей очереди. Иностранные болельщики признались журналистам, что не ожидали таких проблем при получении билетов.



Волонтеры советуют фанатам обратиться в дополнительный офис выдачи в районе станции метро "Технопарк". Как убедились журналисты, там действительно нет очередей, при этом здание найти не слишком просто, а дороги к нему перекопаны и перекрыты. Дополнительные пункты выдачи билетов также открыты в зонах прилета международных рейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.
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