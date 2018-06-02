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Студента МГУ Петелина оштрафовали за надпись "Нет фан-зоне" на указателе к ЧМ
13 июня 2018 г. | Время публикации 13:59 | Последние изменения 14:48
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Студента МГУ Дмитрия Петелина оштрафовали на 1500 рублей за надпись "Нет фан-зоне" на указателе к чемпионату мира по футболу около станции метро "Университет". Об этом сообщила в Telegram правозащита движения "Открытая Россия". Штраф выписан по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Суда по административному делу Петелина не было - ему выдали квитанцию на оплату штрафа в отделе полиции при МГУ, сообщает "Медиазона". Напомним, изначально на первокурсника филфака было заведено уголовное дело о вандализме, так как, по версии полиции, именно он разрисовал стенд. 1 июня его и еще двух студентов - Дарью Белову и Кирилла Козлова - забрали в полицию прямо во время экзамена. Белова и Козлов проходили по делу как свидетели.

Возбуждение уголовного дела за надпись на указателе вызвало возмущение общественности. За несколько дней петицию с требованием прекратить уголовное преследование Петелина подписали более 50 тысяч человек. 8 июня ректор МГУ Виктор Садовничий обратился к замминистра МВД Александру Горовому с просьбой не применять к студенту мер "юридической ответственности". 9 июня прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела.
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