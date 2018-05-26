Муниципальный депутат уличил Сергея Собянина в незаконной предвыборной агитации

В Мосгоризбирком поступила первая "предвыборная" жалоба. Она связана с незаконной агитацией в столичных многофункциональных центрах, где размещены плакаты и календари с изображением действующего мэра. Об этом сообщил в Facebook
муниципальный депутат района Академический Левон Смирнов.
"Сегодня я пришёл в МФЦ Академического района, чтоб проверить исполнение Избирательного кодекса Москвы. У центральной стойки при главном входе висит большое изображение Сергея Собянина, так же на стойке у каждого работника размещена незаконная агитация в виде календарей с его изображением", – написал Смирнов. По его словам, наличие изображений мэра в большинстве общественных мест при отсутствии там фотографий других кандидатов подпадает под понятие агитации.
По словам юристов, на которых ссылаются "Новые известия"
, материалы, размещенные в МФЦ, не являются агитационными, поскольку на них Сергей Собянин как бы рекламирует услуги многофункциональных центров. Тем не менее настенный баннер и настольные календари с изображением действующего градоначальника размещены в нарушение законодательства: столичное правительство должно дать письменное согласие на наличие плаката и календарей с кандидатом в помещениях своих центров, однако такого согласия получено не было.
На видео, которые муниципальный депутат снял во время своего визита в "Мои документы", крупным планом показано, что ни календари, ни плакат не содержат информации об источниках финансирования их выпуска. Такого рода дорогостоящая продукция по закону может быть оплачена только избирательным фондом кандидата с обязательным предварительным извещением избиркома о выпуске агитматериалов, предоставлением их экземпляров и соблюдением множества других требований. Однако ни руководство МФЦ, ни городские власти на это внимания не обращают.
Когда депутат обратился в сам МФЦ, ему показали разъяснительное письмо из Мосизбиркома, в котором утверждалось, что изображения Собянина по состоянию на 7 июня находились в госучреждении законно, поскольку действующий мэр "является инициатором создания существующей системы МФЦ в городе Москве". Кроме того, по словам представителей избиркома, запрета на информирование о деятельности мэра Москвы избирательным законодательством не установлено. А в Мосизбиркоме ему порекомендовали подавать жалобы только после праздников.
11 июня Смирнов вновь посетил районный МФЦ и увидел, что плакаты и календари с Собяниным, невзирая на его протесты, остались на месте. "Завершилось все тем, что я сам демонтировал календарики", - заявил Смирнов, который намерен подать жалобу в Мосизбирком о снятии Сергея Собянина. По его сведениям, некоторые из календарей пришлось буквально отрывать от поверхностей столов на первом и втором этажах МФЦ. Вызванные им полицейские отказались изъять календари, сославшись на незнание избирательного кодекса, и заявили, что вопрос будет решаться в течение трех дней. В Мосгорзбиркоме и предвыборном штабе Собянина ситуацию не прокомментировали.
По словам мундепа, это далеко не единственный пример нарушения выборных законов штабом Сергея Собянина. В качестве других примеров Смирнов приводит портал "Наш город": вместо предыдущей графы "подать жалобу" появились графы "Мэр, у меня есть идея"
и "Мэр, подать жалобу" на фоне фотопортрета Сергея Собянина, снятого крупным планом. "Я считаю, что это замаскированная агитация", - убежден депутат. Он также приводит в пример электронные дневники московских школьников, где при входе на сайт также появляется масштабное изображение действующего мэра. В МФЦ работники называют себя "командой мэра"
, а вся атрибутика имеет пометки с именем Собянина, создавая ощущение, что там не имеют права работать люди, голосующие против него. А в социальных сетях начали появляться ролики с участием знаменитостей
, которые также высказываются в поддержку Собянина.