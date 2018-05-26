Муниципальный депутат уличил Сергея Собянина в незаконной предвыборной агитации

31 мая 2018 г. Москвичей возмущают идеи "улучшений", посыпавшиеся в новую рубрику портала "Наш город"

В разделе "Мэр, у меня есть идея" любой зарегистрированный пользователь может выставить на голосование свое предложение по благоустройству, улучшению дорожного движения и соцсферы. Горожане нашли сразу несколько странных инициатив о вырубке деревьев.