

Ил-76 сбросил тонны воды на подмосковных инспекторов ДПС: ВИДЕО Рубрики: Происшествия

Global Look Press



Сброс воды должен был произойти в лесном массиве, но спасатели немного опоздали с процедурой, и часть из 42 тонн воды накрыла дежуривших на дороге полицейских. Один из них снимал учения из салона служебной машины, а двое других вымокли до нитки. Впрочем, к произошедшему полицейские отнеслись с юмором, в том числе из-за солнечной погоды, а Ил-76П больше не возвращался.







Напомним, в начале мая глава Рослесхоза Иван Валентик пообещал, что ядовитого дыма от торфяников, подобного тому, что имел место в 2010 году, в этом году Несколько сотрудников подмосковного управления ГИБДД подверглись "удару" со стороны пожарного самолета Ил-76П, экипаж которого отрабатывал действия при тушении лесных пожаров под Ногинском. Искусственный ливень, организованный представителями МЧС, сняли на видео Сброс воды должен был произойти в лесном массиве, но спасатели немного опоздали с процедурой, и часть из 42 тонн воды накрыла дежуривших на дороге полицейских. Один из них снимал учения из салона служебной машины, а двое других вымокли до нитки. Впрочем, к произошедшему полицейские отнеслись с юмором, в том числе из-за солнечной погоды, а Ил-76П больше не возвращался.Напомним, в начале мая глава Рослесхоза Иван Валентик пообещал, что ядовитого дыма от торфяников, подобного тому, что имел место в 2010 году, в этом году не будет . По его словам, при возникновении пожаров в соседних регионах, дым может дойти и до Москвы, однако "это будут кратковременные неблагоприятные метеорологические условия до смены направления ветра". "Ветер иногда переносит дым от пожаров на значительные расстояния, и ничего с этим ты не сделаешь: леса будут гореть, к сожалению, люди все равно их продолжают поджигать", - пояснил чиновник.



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Глава Рослесхоза заявил, что торфяники, источавшие дым, накрывший Москву в 2010 году, обводнены, и повторения смога не будет. При пожарах в соседних регионах дым может дойти и до Москвы, однако это будет непродолжительным.



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