Силовики в масках, устроившие обыск у главы Серпуховского района Подмосковья, не пускали к нему скорую

13 июня 2018 г. К главе Серпуховского района Подмосковья, жаловавшегося Путину на угрозы, нагрянули с обысками по уголовному делу

Вооруженные люди в масках рано утром провели обыск в доме Александра Шестуна, они могли искать аудиозапись с угрозами. Обыск также может быть связан с митингами против мусорного полигона и попыткой не допустить Шестуна на местные выборы.