Силовики в масках, устроившие обыск у главы Серпуховского района Подмосковья, не пускали к нему скорую

Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, у которого силовики с утра проводят обыск, стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь чиновника. По его словам, люди в масках не хотели пускать врачей в дом, "но здесь много камер, журналистов, врачи в итоге зашли".
Врачи выдали заключение о госпитализации Шестуна, ему вызвали еще одну машину скорой. Канал "Рупор Москвы" сообщает, что у чиновника подскочило давление. "Скорая не смогла помочь, ему стало хуже, врач заявила о необходимости срочной госпитализации. Люди в масках стали "ломать" врачей, чтобы они выписали заключение, что с ним все в порядке, и отобрали у них телефон", - говорится в сообщении.
Между тем к чиновнику до сих пор не допустили его адвоката Павла Беспалова, об этом рассказал сам защитник. Он опроверг сообщения о задержании его подзащитного. "Обыск в доме Шестуна начался в семь утра, продолжается до сих пор, Шестун и его семья - жена и четверо детей - находятся в здании, с ними нет связи. Меня, его защитника, несмотря на предъявление документов, внутрь не пускают, я стою буквально под забором", - сказал Беспалов ТАСС.
Адвокат также сообщил, что не видел официальных документов следствия. По имеющейся у него информации, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. "Этим событиям 10-15 лет, и Шестун не имеет к ним никакого отношения", - прокомментировал адвокат. Ранее агентства сообщали, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Беспалов добавил, что оцепление с прилегающих к дому Шестуна улиц снято. "Я периодически делаю попытки пройти, но пока это не увенчалось успехом", - сказал адвокат. В дом также не пустили тестя Шестуна, который хотел забрать детей, передает портал "Ока.fm".
Пресс-секретарь Александра Шестуна Влада Русина рассказала телеканалу "Дождь", что чиновнику неоднократно угрожали за согласование митингов против свалок и за видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.
По ее мнению, Шестуна пытаются не допустить к выборам в районе, а дело, по которому у него дома проводятся обыски, не имеет судебной перспективы. Русина добавила, что силовики не представились и не предъявили документы, а на просьбу показать удостоверения Русиной "заломили руки и начали профилактическую беседу".
Напомним, в апреле, после череды обысков в администрации Серпуховского района, Шестун записал видеообращение к Путину, в котором рассказал о шантаже и угрозах со стороны высокопоставленных чиновников. В частности, от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.
Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров, во время которых собеседники утверждают, что чиновника "переедут катком", если он не подаст в отставку, и будут преследовать по сфабрикованным уголовным делам. По словам главы района, ему также угрожают конфискацией дома, который якобы построен на землях лесного фонда. В Кремле пообещали изучить запись, но никакой реакции не последовало.
В мае местная жительница сообщила в полицию о неизвестных, которые следили за домом Шестуна. Сам чиновник предположил, что "слухачи", скорее всего, служат в Управлении "К" ФСБ, которое прослушивает его телефоны и ведет слежку после сделанных им заявлений.
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