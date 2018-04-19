К главе Серпуховского района Подмосковья, жаловавшегося Путину на угрозы, нагрянули с обысками по уголовному делу

20 мая 2018 г. Пенсионерка случайно сорвала устроенную спецслужбами слежку за главой Серпуховского района

Местная жительница заметила на крыше одного из домов нескольких человек, которые шумят и "включают огоньки". Как оказалось, на крыше находилась аппаратура для прослушки, используемая спецслужбами, а также видеокамеры, направленные на частный дом чиновника Александра Шестуна.