К главе Серпуховского района Подмосковья, жаловавшегося Путину на угрозы, нагрянули с обысками по уголовному делу

Вооруженные люди в масках провели обыск в доме главы Серпуховского района Александра Шестуна, прилегающие к дому улицы были оцеплены. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы района, инцидент произошел в 6:40 утра. Обыски также прошли в районной администрации. СМИ сообщают о задержании чиновника, но официального подтверждения пока не поступало.
В пресс-службе Шестуна ТАСС сообщили, что домой к чиновнику "ворвались 40 человек в масках". Адвоката к нему не пустили, журналистов также не подпускали к месту. По данным собеседника агентства, силовики, возможно, ищут документы о выделении участка земли в районе. "Они не представляются, у них нет опознавательных знаков. Даже адвокату они не представились", - добавил представитель главы района.
Шестун выложил видео c людьми в масках, которые не пропускали жителей на оцепленные из-за обысков улицы.
Пресс-секретарь Шестуна отметила, что силовики могли искать аудиозапись с угрозами в его адрес, которую он упоминал в видеообращении к президенту РФ. Кроме того, по ее мнению, обыск может быть связан с митингами против мусорного полигона "Съяново". "Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация", - сказала она. Мобильный телефон самого Шестуна недоступен.
"Интерфакс" сообщает о задержании Шестуна, ссылаясь на информированный источник. "Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе А. Шестуна. Он задержан", - сказал собеседник агентства, добавив, что к чиновнику допустили адвоката. В пресс-службе главы муниципалитета сообщили, что Шестун находится дома вместе с семьей. "Я видела, что некоторые СМИ сообщали о задержании, но задержания не было", - сказала сотрудница пресс-службы.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Шестун подозревается в должностных преступлениях. "Сейчас с ним проводятся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение о задержании его по статье 91 УПК (как подозреваемого в преступлении)", - сказал источник. Он уточнил, что следственные действия и обыски у него дома проводили сотрудники ФСБ.
Телеканал "360" сообщает со ссылкой на источник, близкий к следствию, что против Шестуна уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По его данным, речь идет о незаконной передаче в собственность земельного участка юрлицу по льготной стоимости. Компания-посредник построила на территории района бытовки, а потом землю перепродали под строительство магазина.
"Коммерсант" писал, что речь может идти об уголовном деле по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Ранее фигурантами такого уголовного дела стали заместитель главы сельского поселения Данковское Серпуховского района Татьяна Конышева, главный эксперт отдела капитального строительства районной администрации Ольга Лисицына и директор АНО "Надежда" Татьяна Фокина.
Им инкриминировали махинации с участком земли в 12 соток, после чего Серпуховский городской суд вынес постановление об аресте женщин. Участники расследования полагают, что арестованные вместе с другими чиновниками якобы были причастны к выводу из сельхозоборота десятков гектаров земли, которая впоследствии была незаконно реализована. Шестун не исключал, что следователи хотят получить от арестованных показания на него самого.
Обыски проходили в администрации Серпуховского района с начала апреля. По неофициальным данным, следственные действия были связаны с земельными махинациями и отмыванием денег через подставной фонд. Шестун рассказывал, что силовиков интересовали постановления по земле за 2008-й, 2009-й и 2011 годы. Правоохранители также изъяли документы по ЖКХ, спорту и благотворительности и проверяли кадровый состав на наличие "мертвых душ".
Шестун считает следственные действия давлением на него из-за того, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе. После череды обысков Шестун записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о шантаже и угрозах со стороны высокопоставленных чиновников. В частности, от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.
Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров, во время которых собеседники утверждают, что чиновника "переедут катком", если он не подаст в отставку, и будут преследовать по сфабрикованным уголовным делам. По словам главы района, ему также угрожают конфискацией дома, который якобы построен на землях лесного фонда. В Кремле пообещали изучить запись, но никакой реакции пока не последовало.
После жалобы Шестуна президенту сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у двух его заместителей - Ирины Филатовой и Марины Атаманюк. Сообщалось, что их проверяют на причастность к мошенническим действиям, связанным с хищением земельных участков. В пресс-службе районной администрации рассказывали, что правоохранители "перерыли все дома", осматривали "даже подушки", но ничего не нашли.
В мае местная жительница сообщила в полицию о неизвестных, которые следили за домом Шестуна. Сам чиновник предположил, что "слухачи", скорее всего, служат в управлении "К" ФСБ, которое прослушивает его телефоны и ведет слежку после сделанных им заявлений.
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