Активисты МГУ заявили о репрессиях и "произволе спецслужб" в университете

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13 июня 2018 г. Студента МГУ Петелина оштрафовали за надпись "Нет фан-зоне" на указателе к ЧМ

Первокурсника филфака Дмитрия Петелина, которого ранее пытались обвинить в вандализме, в итоге оштрафовали на 1500 рублей по административной статье о мелком хулиганстве. Уголовное преследование прекращено.

9 июня 2018 г. Преподавателя МФТИ оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту подозревавшегося в вандализме студента МГУ

1 июня 2018 г. Власти Москвы подтвердили уничтожение деревьев в парке МГУ ради фан-зоны и возбудили дело

23 мая 2018 г. Фестиваль против фан-зоны на ЧМ-2018 закончился задержаниями