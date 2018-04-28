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Активисты МГУ заявили о репрессиях и "произволе спецслужб" в университете
13 июня 2018 г. | Время публикации 19:58 | Последние изменения 21:07
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Инициативная группа МГУ заявила о "ненормальном, вредном и опасном сращении" администрации вуза, руководства местного отделения полиции и "прикомандированных" к университету сотрудников спецслужб. По словам активистов, "симбиоз" существует уже давно, но в период протестов против фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах показал себя в полную силу.

"Именно сейчас в противостоянии со студентами и сотрудниками эти люди столько раз переступили границы морали и закона, что мы считаем необходимым предать огласке многолетнюю историю их деятельности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице инициативной группы в соцсети "ВКонтакте".

По словам активистов, вузовское отделение полиции "исторически неформально и очень тесно связано с администрацией, и фактически его деятельность, включая задержания неугодных, в значительной степени определяется указаниями из ректората". А сотрудники спецслужб или тесно связанные с ними люди занимают в МГУ административные должности - помощник ректора, заместитель начальника управления общежитиями и другие.

В отсутствие серьезной работы эти люди участвуют во внутренних "подковерных схватках на стороне того или иного бюрократического клана" и влияют на администрацию МГУ с помощью компромата. По словам активистов, сотрудники спецслужб также много лет вербуют "стукачей и провокаторов" среди студентов и сотрудников вуза.

Во время кампании за перенос фан-зоны с Воробьевых гор администрация МГУ фактически включила "репрессивную систему", отметили в инициативной группе. В ход шли "заказные публикации, взломы аккаунтов активистов, анонимные угрозы, слежка, давление на родственников". Частью репрессий активисты также считают попытку уголовного преследования первокурсника Дмитрия Петелина за надпись "Нет фан-зоне" на указателе к ЧМ.

"Наша конечная цель - искоренить репрессивные практики, которые отравляют жизнь университета и мешают его развитию", - говорится в заявлении. В связи с этим активисты намерены "последовательно обнародовать все собранные факты, касающиеся давления и репрессий со стороны администрации и силовых структур, действующих как единая система".
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