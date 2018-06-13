

30-градусная жара придет в столицу в начале следующей недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Пока же лето в Москве на 2,5 градуса холоднее климатической нормы. Самым теплым днем 2018 года пока остается 2 мая, когда воздух в Москве прогрелся до 27,9 градуса. В среду в Москве температура воздуха не превысит 20 градусов, в четверг - 19 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, резкое потепление ожидается в столичном регионе с 16 июня. Как сообщается на сайте ведомства , в субботу температура воздуха в Москве и Московской области поднимется до 25 градусов, в воскресенье - до 27, в понедельник - до 29, во вторник - до 31 градуса.Пока же лето в Москве на 2,5 градуса холоднее климатической нормы. Самым теплым днем 2018 года пока остается 2 мая, когда воздух в Москве прогрелся до 27,9 градуса. В среду в Москве температура воздуха не превысит 20 градусов, в четверг - 19 градусов.



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Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 13.06.2018 21:52 1 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00