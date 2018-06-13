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30-градусная жара придет в столицу в начале следующей недели
13 июня 2018 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 14:42
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, резкое потепление ожидается в столичном регионе с 16 июня. Как сообщается на сайте ведомства, в субботу температура воздуха в Москве и Московской области поднимется до 25 градусов, в воскресенье - до 27, в понедельник - до 29, во вторник - до 31 градуса.

Пока же лето в Москве на 2,5 градуса холоднее климатической нормы. Самым теплым днем 2018 года пока остается 2 мая, когда воздух в Москве прогрелся до 27,9 градуса. В среду в Москве температура воздуха не превысит 20 градусов, в четверг - 19 градусов.
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Среда, 13 июня 2018 г. // Последняя новость 20:42
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