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"Левада-Центр": каждый пятый москвич готов уехать из России
13 июня 2018 г. | Время публикации 10:24 | Последние изменения 15:11
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Два опроса общественного мнения - в Москве и в целом по стране - показали разное отношение к выезду за рубеж жителей столицы и регионов. Москвичи вдвое чаще бывают за границей, имеют загранпаспорта и открытые визы и в большей степени настроены жить и работать в другой стране. Об этом свидетельствует исследование "Левада-Центра", на которое ссылается телеканал "Дождь".

По данным недавнего опроса, действующий загранпаспорт есть лишь у четверти россиян, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей. Открытая виза для въезда в другую страну есть у 9% россиян. В Москве же загранпаспорт имеют более половины жителей столицы (56%), побывали за рубежом две трети москвичей, а открытую визу имеют 20%. За последний год за границей побывал каждый четвертый москвич и только каждый десятый респондент в целом по России.

В 2011-2013 годах желание переехать за границу на постоянное место жительства в той или иной степени выражали 20-22% жителей России, в 2014 году это число сократилось до 17%, в 2017-м - до 15%. При этом твердо настроены на отъезд лишь 3%. В Москве же хотят покинуть родину насовсем 7% жителей столицы, 11% ответили на этот вопрос "скорее да", еще 2% затруднились с ответом. При этом более четверти жителей столицы (26%) имеют родных или знакомых, которые за последние два-три года уехали в другую страну. При этом нестабильная политическая и экономическая ситуация и более высокий уровень жизни за рубежом значатся только на второй и третьей строчке в списке причин для потенциального переезда: куда больше оказалось тех, кто хотел бы жить в более благоприятном климате. Респонденты также объясняли эмиграционные настроения недовольством властью, отсутствием заботы со стороны государства, безработицей, отсутствием перспектив. При этом москвичи чаще предпринимают конкретные действия для переезда, чем россияне в целом: учат иностранный язык, собирают информацию о стране или консультируются со знакомыми, живущими за границей.
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