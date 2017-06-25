Празднование Ураза-байрама 15 июня в Москве обещает быть "особенно многолюдным" Рубрики: Общество

Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр



"Это связано с сезонным потоком мигрантов, а также с тем, что на чемпионат в Москву приезжает много людей", - сказал он. По предварительным оценкам, только в соборной мечети на Проспекте мира ожидается 120-130 тысяч человек, а всего в Москве на молитву утром 15 июня соберутся около 250 тысяч мусульман.



Аббясов отметил, что мечети города готовы принять гостей, в частности сборную Саудовской Аравии по футболу. "Чемпионат празднику не помешает, наоборот, хочу сказать, что наша центральная соборная мечеть сейчас принимает большое количество гостей, в том числе это министр спорта и туризма, послы разных государств. Также приходят болельщики и сами спортсмены. В эти особые дни Рамадана в преддверии Ураза-байрама мы видели игроков некоторых сборных и на нашей ночной молитве", - рассказал Аббясов.



Мусульмане соберутся на праздничный намаз в московских мечетях около 07:00 пятницы, а в 08:00 молитва будет завершена. В связи с этим утром 15 июня будет временно закрыта на вход станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро, которая находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети. Об этом сообщает



Кроме того, в столице будет ограничено движение транспорта. С 04:00 до 11:00 будет запрещен проезд по улицам Дурова и Мещанской, на участке улицы Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца, от Капельского переулка до Садового кольца по улице Гиляровского, в Капельском переулке от проспекта Мира до улицы Гиляровского. Также будет перекрыт участок в районе дома номер 7 в Выползовом переулке, сообщает



С 08:00 до 10:00 нельзя будет передвигаться по съезду с Садового кольца на Олимпийский проспект. В районе Московской исторической мечети водители не смогут проехать по Большой Татарской улице и переулкам Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовскому и Озерковскому.



Рядом с мечетью "Инам" перекроют одну полосу улицы Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадной. В районе мемориальной мечети на Поклонной улице будет закрыт проезд по участку Минской улицы от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта.



Для празднования Ураза-байрама в столице выделены три дополнительные площадки: в районе Бутовского лесопарка на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, на футбольном поле в Братеевском каскадном парке и в павильоне номер 2 парка "Сокольники". Еще 39 дополнительных площадок открыты в Подмосковье, чтобы избавить жителей от необходимости ехать на праздник в Москву. Начало чемпионата мира по футболу в Москве совпадает с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам 15 июня. В связи с этим утренний намаз в пятницу обещает быть особенно многолюдным, отметил в беседе с ТАСС зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов."Это связано с сезонным потоком мигрантов, а также с тем, что на чемпионат в Москву приезжает много людей", - сказал он. По предварительным оценкам, только в соборной мечети на Проспекте мира ожидается 120-130 тысяч человек, а всего в Москве на молитву утром 15 июня соберутся около 250 тысяч мусульман.Аббясов отметил, что мечети города готовы принять гостей, в частности сборную Саудовской Аравии по футболу. "Чемпионат празднику не помешает, наоборот, хочу сказать, что наша центральная соборная мечеть сейчас принимает большое количество гостей, в том числе это министр спорта и туризма, послы разных государств. Также приходят болельщики и сами спортсмены. В эти особые дни Рамадана в преддверии Ураза-байрама мы видели игроков некоторых сборных и на нашей ночной молитве", - рассказал Аббясов.Мусульмане соберутся на праздничный намаз в московских мечетях около 07:00 пятницы, а в 08:00 молитва будет завершена. В связи с этим утром 15 июня будет временно закрыта на вход станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро, которая находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.Кроме того, в столице будет ограничено движение транспорта. С 04:00 до 11:00 будет запрещен проезд по улицам Дурова и Мещанской, на участке улицы Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца, от Капельского переулка до Садового кольца по улице Гиляровского, в Капельском переулке от проспекта Мира до улицы Гиляровского. Также будет перекрыт участок в районе дома номер 7 в Выползовом переулке, сообщает "Вечерняя Москва" С 08:00 до 10:00 нельзя будет передвигаться по съезду с Садового кольца на Олимпийский проспект. В районе Московской исторической мечети водители не смогут проехать по Большой Татарской улице и переулкам Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовскому и Озерковскому.Рядом с мечетью "Инам" перекроют одну полосу улицы Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадной. В районе мемориальной мечети на Поклонной улице будет закрыт проезд по участку Минской улицы от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта.Для празднования Ураза-байрама в столице выделены три дополнительные площадки: в районе Бутовского лесопарка на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, на футбольном поле в Братеевском каскадном парке и в павильоне номер 2 парка "Сокольники". Еще 39 дополнительных площадок открыты в Подмосковье, чтобы избавить жителей от необходимости ехать на праздник в Москву.



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