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Экспертиза уточнила сумму ущерба поврежденной вандалом картине Репина в Третьяковке: она выросла в 60 раз
13 июня 2018 г. | Время публикации 14:52 | Последние изменения 16:08
Рубрики: Культура  
 
© РИА Новости /Евгения Новоженина
Прокуратура уточнила сумму ущерба от действий вандала, испортившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, передает "Интерфакс". "Была проведена экспертиза, которая установила то, что на картине имеются множественные повреждения. Размер причиненного ущерба составляет не менее 30 миллионов рублей", - сказал представитель прокуратуры в Мосгорсуде. Общая стоимость картины составляет около 730 миллионов рублей.

На заседании рассматривалась жалоба на арест Игоря Подпорина, обвиняемого в порче полотна. 29 мая Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следователя отправил мужчину в следственный изолятор до 26 июля включительно. В жалобе адвокаты просили отправить Подпорина под домашний арест в московскую квартиру его брата.

"Постановление суда считаю незаконным и необоснованным. Суд совершенно не разобрался в доводах защиты. Изображение на картине является выдумкой автора, а не историческим фактом", - заявила адвокат Подпорина, требуя отменить предыдущее решение суда (цитата по ТАСС). Сам обвиняемый заявил в Мосгорсуде, что картина "оскорбляет чувства верующих".

Напомним, 37-летний уроженец Узбекистана, житель Воронежской области Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищавшее картину Репина, и повредил изображение царевича в трех местах. Вандала задержали 25 мая. Согласно видеоролику Росгвардии, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в галерею специально посмотреть на картину Репина, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки.

Позже в суде Подпорин заявил, что давал показания под давлением, и опроверг свои слова об употреблении спиртного. Он объяснил свои действия тем, что "в картине все ложь", при этом признал вину в содеянном. До суда Подпорин встретился с представителями Общественной наблюдательной комиссии и в беседе с ними назвал картину Репина "провокацией против русского народа", так как на полотне изображены недостоверные исторические факты, порочащие "святого" царя Ивана Грозного.

Подпорину предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 УК РФ - повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов России. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Третьяковская галерея ранее оценивала предварительный ущерб полотну в 500 тысяч рублей. Сбербанк выражал готовность взять на себя расходы по реставрации, при этом оценивал их в 5-10 миллионов рублей.

После восстановления картину будут выставлять в бронированном стеклянном кейсе. Минкультуры и руководство музея потребовали ужесточить наказание за вандализм в отношении художественных ценностей. Замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что ведомство настаивает на "максимально суровом, жестком наказании" для вандала.
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