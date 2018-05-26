Экспертиза уточнила сумму ущерба поврежденной вандалом картине Репина в Третьяковке: она выросла в 60 раз

29 мая 2018 г. Суд арестовал мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее

Игорь Подпорин арестован до 26 июля. Судья счел, что на свободе он может продолжить преступную деятельность и скрыться от следствия. Вандал признал вину в содеянном. Ранее он пожаловался на давление и попросил помощи правозащитников.