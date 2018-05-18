Массовые перекрытия ожидаются в столице в дни открытия и финала ЧМ-2018 из-за официальных визитов Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Официальных лиц ожидает официальная встреча в соответствии с протоколом, что подразумевает и перекрытие улиц на время проезда делегаций, говорит сотрудник российских спецслужб. На вопрос о графике таких перекрытий в пресс-службе ГУ МВД по Москве отвечать не стали.



До 28 июня в Москве пройдет восемь матчей, присутствия видных иностранных лидеров можно ожидать только на матче открытия 14 июня Россия – Саудовская Аравия. Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что 13–14 июня в связи с началом чемпионата в центре Москвы ожидаются перекрытия, и призвал москвичей не пользоваться в эти дни личным транспортом. По словам сотрудника МВД, перекрытия из-за наплыва официальных делегаций будут наиболее существенными в день открытия и день финала.



Во время чемпионата в России планирует побывать восемь первых лиц стран – участниц чемпионата, это четверть от 32 финалистов. По данным СМИ и ответам посольств, ожидаются визиты наследного принца Саудовской Аравии, а также президентов Южной Кореи, Сербии, Хорватии, Швейцарской Конфедерации, Панамы и Португалии. Возможен также визит президента Нигерии. Кроме того, столицу могут посетить главы Франции и Германии, если их сборные попадут в финал чемпионата.



По словам экспертов, сведений о том, как перекрытия по причине официальных визитов влияли на трафик в Москве, на данный момент нет. Предсказать, что будет на дорогах во время ЧМ, еще сложнее, так как до этого Москва не сталкивалась с массовыми ограничениями движения вокруг стадионов. По их словам, перекрытие улиц будет вводиться исходя из оперативной необходимости, так как держать трассы перекрытыми весьма затратно.



Перекрытия будут действовать девять дней в июне и еще пять дней в июле – 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 30 июня и 1, 10, 11, 14 и 15 июля соответственно. В частности, автомобилисты не смогут проехать на Новодевичью, Ростовскую и Саввинскую набережные, Лужнецкий проезд и участок улицы Хамовнический Вал – от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.



Пешеходными станут участки улиц Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой), Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы), 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова) и Проектируемый проезд 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий



В связи с визитом на ЧМ-2018 официальных лиц в столице ожидаются массовые перекрытия. Особенно напряженной ситуация будет в день открытия ЧМ и в день финала, пишут "Ведомости" Официальных лиц ожидает официальная встреча в соответствии с протоколом, что подразумевает и перекрытие улиц на время проезда делегаций, говорит сотрудник российских спецслужб. На вопрос о графике таких перекрытий в пресс-службе ГУ МВД по Москве отвечать не стали.До 28 июня в Москве пройдет восемь матчей, присутствия видных иностранных лидеров можно ожидать только на матче открытия 14 июня Россия – Саудовская Аравия. Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что 13–14 июня в связи с началом чемпионата в центре Москвы ожидаются перекрытия, и призвал москвичей не пользоваться в эти дни личным транспортом. По словам сотрудника МВД, перекрытия из-за наплыва официальных делегаций будут наиболее существенными в день открытия и день финала.Во время чемпионата в России планирует побывать восемь первых лиц стран – участниц чемпионата, это четверть от 32 финалистов. По данным СМИ и ответам посольств, ожидаются визиты наследного принца Саудовской Аравии, а также президентов Южной Кореи, Сербии, Хорватии, Швейцарской Конфедерации, Панамы и Португалии. Возможен также визит президента Нигерии. Кроме того, столицу могут посетить главы Франции и Германии, если их сборные попадут в финал чемпионата.По словам экспертов, сведений о том, как перекрытия по причине официальных визитов влияли на трафик в Москве, на данный момент нет. Предсказать, что будет на дорогах во время ЧМ, еще сложнее, так как до этого Москва не сталкивалась с массовыми ограничениями движения вокруг стадионов. По их словам, перекрытие улиц будет вводиться исходя из оперативной необходимости, так как держать трассы перекрытыми весьма затратно.Перекрытия будут действовать девять дней в июне и еще пять дней в июле – 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 30 июня и 1, 10, 11, 14 и 15 июля соответственно. В частности, автомобилисты не смогут проехать на Новодевичью, Ростовскую и Саввинскую набережные, Лужнецкий проезд и участок улицы Хамовнический Вал – от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.Пешеходными станут участки улиц Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой), Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы), 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова) и Проектируемый проезд 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий предоставить работникам выходной в день открытия чемпионата мира, "чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы".



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