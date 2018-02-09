Суд изъял у подмосковного бизнесмена 63 особи исчезающих экзотических животных

Суд в Москве изъял у фермера 63 особи экзотических животных, находящихся под угрозой исчезновения, сообщается на сайте
Щербинского районного суда Москвы.
Суд установил, что индивидуальный предприниматель содержал на ферме игуан, хамелеона, обезьян-колобусов, гавиаловых крокодилов, приматов-игрунок, гиббонов, черепаху звездчатую, птиц-носорогов, лемуров катта, пингвинов Гумбольдта - в общей сложности 63 особи. При этом у бизнесмена не было документов, подтверждающих законность владения животными.
В суде отметили, что все эти животные внесены в список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией животных.
Это уже как минимум третий случай изъятия диких животных в столичном регионе за последнее время. Ранее жительница Зеленограда во время прогулки по парку обнаружила привязанную к дереву рысь
. Животное отправили в центр реабилитации под Яхромой.
В начале февраля житель поселения Филимонковское в Новой Москве обнаружил возле мусорного контейнера у дома коробку с двумя новорожденными медвежатами
. Их передали специалистам биологической станции "Чистый лес" в Тверской области. А в конце февраля москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявления в интернете, предлагающие фотосессии с дикими кошками. Полицейские заказали такую услугу и изъяли у фотографа двухмесячного львенка
.
Глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, комментируя все эти случаи, выступил за скорейшее принятие городского закона "Об охране диких животных". Он предполагает введение обязательной регистрации таких питомцев и организацию комфортных условий для их содержания. Держать в квартирах крупных диких животных и ядовитых змей будет запрещено.