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Водителя BMW, ударившего женщину с детьми в центре Москвы, приговорили к шести месяцам исправительных работ
13 марта 2018 г. | Время публикации 11:45 | Последние изменения 13:32
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Мировой судебный участок района Хамовники приговорил к шести месяцам исправительных работ водителя Руслана Вьюнова, обвиняемого в избиении женщины, которая вместе с детьми переходила дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

"Приговором мирового судьи судебного участка номер 364 района Хамовники Руслан Вьюнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием 20% заработка", - сказала представитель суда. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей в размере 30 тысяч рублей.

По версии следствия, 5 мая прошлого года Вьюнов ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. Водитель остановил машину, догнал женщину и избил ее: в травмпункте у пострадавшей зафиксировали травму плеча и ушиб ключицы.

Обвиняемый частично признал вину. Как выяснилось, за ним числились также многочисленные штрафы за нарушения ПДД. Сама пострадавшая пожаловалась на бездействие правоохранительных органов: заявку на сохранение видеозаписи ДТП она "буквально заставила" приобщить к заявлению об избиении. Сразу после ДТП, несмотря на вызов, на место происшествия никто не приехал, а спустя 25 минут женщине позвонили из дежурной части и попросили явиться самой, отговорившись нехваткой свободных машин.
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