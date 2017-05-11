Водителя BMW, ударившего женщину с детьми в центре Москвы, приговорили к шести месяцам исправительных работ

15 мая 2017 г. Суд отказался арестовывать водителя BMW, обвиняемого в нападении на женщину с детьми

Судья отметила, что заключение под стражу избирается только в исключительных случаях, а таких данных следователь не предоставил. Сам водитель не признал вину и заявил, что готов пройти проверку на полиграфе.