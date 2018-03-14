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Власти Подмосковья уничтожат опасный борщевик по пути следования команд ЧМ по футболу за 300 миллионов рублей
13 марта 2018 г. | Время публикации 16:48
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Московская область первая среди российских регионов начинает масштабную кампанию по борьбе с борщевиком Сосновского, который является ядовитым сорняком, сообщает ТАСС. В первую очередь опасное растение будут уничтожать на территориях, близких к маршрутам следования команд чемпионата мира по футболу, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Как передает "Интерфакс", больше всего борщевика предстоит ликвидировать в Красногорске, Дмитровском районе и Мытищах. Контракты на уничтожение сорняка должны быть заключены до апреля 2018 года, поскольку в это время он наиболее чувствителен к гербицидам и механической обработке. Растение будут либо дважды обрабатывать специальными веществами, либо косить.

На борьбу с борщевиком Подмосковье планирует потратить из бюджета 300 миллионов рублей. Ожидается, что муниципалитеты подключатся к программе на условиях софинансирования: доля местных бюджетов и областного должны составить 10% и 90% соответственно. По данным областного Минсельхозпрода, борщевиком в регионе поражено более 32 тысяч гектаров. Такие данные были получены посредством космической съемки, через портал "Добродел" и из других источников.
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