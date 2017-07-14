NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
марта
pda
Поиск
Архив

На московских перекрестках опробуют новый тип дорожных знаков
13 марта 2018 г. | Время публикации 08:45 | Последние изменения 08:51
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) планирует применять новые знаки на перекрестках с несколькими полосами движения в каждую сторону, пишет "Коммерсант". Вместо одного большого указателя 5.15.1 "Направление движения по полосам", который обычно вешают над проезжей частью на растяжках, установят два знака по сторонам проезжей части.

В ЦОДД считают, что новые знаки позволят улучшить архитектурный облик города. Один указатель будет направлять водителей, двигающихся по правым полосам, второй - водителей, двигающихся по левым. В конце марта - начале апреля эксперимент пройдет по согласованию с ГИБДД на перекрестках в районе улиц Дубравной, Люблинской, Куусинена и в других местах.

Эксперты напомнили, что ранее ЦОДД проверял, можно ли допускать мотоциклистов на выделенки и безопасно ли поворачивать направо при запрещающем сигнале светофора. В обоих случаях было решено не продолжать эксперимент. В феврале глава ЦОДД Вадим Юрьев рассказывал о возможном применении квадрокоптеров для съемок места аварий, помогающих сократить время перекрытия.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Квадрокоптеры для съемок ДТП протестируют в столице
6 февраля 2018 г.
Квадрокоптеры для съемок ДТП протестируют в столице
Квадрокоптеры будут летать над МКАД и осуществлять оперативную съемку с места ДТП, чтобы сократить время перекрытия. Сейчас они находятся на стадии тестирования, о полноценном запуске проекта будет объявлено дополнительно.
14 июля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.03.2018   2:08
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>