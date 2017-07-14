На московских перекрестках опробуют новый тип дорожных знаков

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) планирует применять новые знаки на перекрестках с несколькими полосами движения в каждую сторону, пишет "Коммерсант"
. Вместо одного большого указателя 5.15.1 "Направление движения по полосам", который обычно вешают над проезжей частью на растяжках, установят два знака по сторонам проезжей части.
В ЦОДД считают, что новые знаки позволят улучшить архитектурный облик города. Один указатель будет направлять водителей, двигающихся по правым полосам, второй - водителей, двигающихся по левым. В конце марта - начале апреля эксперимент пройдет по согласованию с ГИБДД на перекрестках в районе улиц Дубравной, Люблинской, Куусинена и в других местах.
Эксперты напомнили, что ранее ЦОДД проверял, можно ли допускать мотоциклистов на выделенки и безопасно ли поворачивать направо при запрещающем сигнале светофора. В обоих случаях было решено не продолжать эксперимент. В феврале глава ЦОДД Вадим Юрьев рассказывал о возможном применении квадрокоптеров
для съемок места аварий, помогающих сократить время перекрытия.