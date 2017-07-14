На московских перекрестках опробуют новый тип дорожных знаков

6 февраля 2018 г. Квадрокоптеры для съемок ДТП протестируют в столице

Квадрокоптеры будут летать над МКАД и осуществлять оперативную съемку с места ДТП, чтобы сократить время перекрытия. Сейчас они находятся на стадии тестирования, о полноценном запуске проекта будет объявлено дополнительно.