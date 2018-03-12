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К студенту МГУ, координирующему акции против фан-зоны, пришел полицейский
13 марта 2018 г. | Время публикации 10:21 | Последние изменения 10:28
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Полиция заинтересовалась участником "Инициативной группы МГУ" студентом физфака Артемом Егоровым, отвечающим за координацию акций против фан-зоны чемпионата мира по футболу, сообщает mbk.sobchakprotivvseh.ru. Как рассказал сам активист, после недавней серии одиночных пикетов к нему в общежитие для "неформального разговора" пришел сотрудник центрального управления МВД. Визитов к другим пикетчикам не было.

По словам Егорова, полицейского интересовало, кто руководит "Инициативной группой" и является ли молодой человек оппозиционером. Студент ответил сотруднику, что в группе нет иерархии и вертикального управления, а на вопрос о политических взглядах отвечать отказался, отметив, что это не имеет отношения к МГУ. После этого полицейский взял его номер телефона и направился в отделение полиции при университете.

Егорова ранее дважды задерживали: на Масленицу он пытался передать листовку против фан-зоны ректору МГУ Виктору Садовничему. Личная охрана ректора оттолкнула студента и разорвала листовку, а подоспевшие полицейские отвели его в вузовское отделение. Во второй раз активиста задержали в главном здании во время сбора подписей против фан-зоны. Это было за день до акции, получившей впоследствии название "Оккупай ректорат".

После несостоявшейся встречи с Садовничим и попыток руководства университета приравнять протест против фан-зоны к расшатыванию государственного строя активисты намерены проводить массовые акции протеста и просить помощи зарубежных университетов.
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