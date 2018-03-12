К студенту МГУ, координирующему акции против фан-зоны, пришел полицейский

12 марта 2018 г. Противники футбольной фан-зоны возле МГУ намерены перейти к массовым акциям протеста

11 марта протестующие против фан-зоны вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы и администрации президента РФ, а в ближайшее время запускают англоязычную кампанию. Таким образом они надеются привлечь внимание ФИФА.