Спасатели пытаются достать рабочего из-под завала на стройке, где обрушился грунт

Специалисты на протяжении нескольких часов пытаются спасти рабочего, заваленного грунтом на стройке на улице Автозаводская. Об этом агентству "Москва"
сообщил источник в экстренных службах.
"На месте происшествия работают специалисты, пытаются достать одного из трех рабочих, которых завалило. По предварительным данным, его придавило балкой. Спасатели столкнулись с трудностями: при раскопках грунт обваливается еще сильней. Сейчас его укрепляют, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения", - рассказал собеседник агентства.
Источник также рассказал о состоянии двух пострадавших. Первый, по его словам, отделался ушибами и выбрался самостоятельно, а второй рабочий получил компрессионный перелом позвоночника. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.
Ранее в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора сообщили, что в ходе прокладки канализации для жилого комплекса с парковкой по адресу ул. Автозаводская, вл. 23 произошло обрушение грунта. Ведется расследование обстоятельств случившегося.