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Спасатели пытаются достать рабочего из-под завала на стройке, где обрушился грунт
13 марта 2018 г. | Время публикации 17:54
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
Специалисты на протяжении нескольких часов пытаются спасти рабочего, заваленного грунтом на стройке на улице Автозаводская. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

"На месте происшествия работают специалисты, пытаются достать одного из трех рабочих, которых завалило. По предварительным данным, его придавило балкой. Спасатели столкнулись с трудностями: при раскопках грунт обваливается еще сильней. Сейчас его укрепляют, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения", - рассказал собеседник агентства.

Источник также рассказал о состоянии двух пострадавших. Первый, по его словам, отделался ушибами и выбрался самостоятельно, а второй рабочий получил компрессионный перелом позвоночника. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.

Ранее в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора сообщили, что в ходе прокладки канализации для жилого комплекса с парковкой по адресу ул. Автозаводская, вл. 23 произошло обрушение грунта. Ведется расследование обстоятельств случившегося.
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