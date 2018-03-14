

Спасатели пытаются достать рабочего из-под завала на стройке, где обрушился грунт Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва"



"На месте происшествия работают специалисты, пытаются достать одного из трех рабочих, которых завалило. По предварительным данным, его придавило балкой. Спасатели столкнулись с трудностями: при раскопках грунт обваливается еще сильней. Сейчас его укрепляют, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения", - рассказал собеседник агентства.



Источник также рассказал о состоянии двух пострадавших. Первый, по его словам, отделался ушибами и выбрался самостоятельно, а второй рабочий получил компрессионный перелом позвоночника. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.



Ранее в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора сообщили, что в ходе прокладки канализации для жилого комплекса с парковкой по адресу ул. Автозаводская, вл. 23 произошло обрушение грунта. Ведется расследование обстоятельств случившегося. Специалисты на протяжении нескольких часов пытаются спасти рабочего, заваленного грунтом на стройке на улице Автозаводская. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах."На месте происшествия работают специалисты, пытаются достать одного из трех рабочих, которых завалило. По предварительным данным, его придавило балкой. Спасатели столкнулись с трудностями: при раскопках грунт обваливается еще сильней. Сейчас его укрепляют, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения", - рассказал собеседник агентства.Источник также рассказал о состоянии двух пострадавших. Первый, по его словам, отделался ушибами и выбрался самостоятельно, а второй рабочий получил компрессионный перелом позвоночника. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.Ранее в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора сообщили, что в ходе прокладки канализации для жилого комплекса с парковкой по адресу ул. Автозаводская, вл. 23 произошло обрушение грунта. Ведется расследование обстоятельств случившегося.



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