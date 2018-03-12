

Катки в столичных парках продлили работу из-за холодной весны Рубрики: Развлечения

Moscow-Live.ru



В пресс-службе "Мосгорпарка" уточнили, что до 18 марта будут открыты катки в парке "Красная Пресня" и Бабушкинском парке - здесь в последний день работы площадки покататься можно будет бесплатно. Катки в "Сокольниках", саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока позволяют погодные условия.



Полный список парков, где продлевается работа катков: сад имени Баумана, Таганский парк, парк "Красная Пресня", парк "Фили", Лианозовский парк, Гончаровский парк, парк "Дубки", парк на Ангарской улице, Бабушкинский парк, парк "Сокольники", парк "Северное Тушино", парк Дружбы, парк 50-летия Октября, парк Северного речного вокзала, Измайловский парк, усадьбы Воронцово, Люблино, "Коломенское", усадьба Деда Мороза. Катки в 19 московских парках продлят работу как минимум на неделю в связи с затянувшимися холодами, сообщает портал мэрии . Закрыть ледовый сезон планировалось 11 марта, в этот день прекратили работу катки в парке Горького, саду "Эрмитаж" и в сквере в Олонецком проезде.В пресс-службе "Мосгорпарка" уточнили, что до 18 марта будут открыты катки в парке "Красная Пресня" и Бабушкинском парке - здесь в последний день работы площадки покататься можно будет бесплатно. Катки в "Сокольниках", саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока позволяют погодные условия.Полный список парков, где продлевается работа катков: сад имени Баумана, Таганский парк, парк "Красная Пресня", парк "Фили", Лианозовский парк, Гончаровский парк, парк "Дубки", парк на Ангарской улице, Бабушкинский парк, парк "Сокольники", парк "Северное Тушино", парк Дружбы, парк 50-летия Октября, парк Северного речного вокзала, Измайловский парк, усадьбы Воронцово, Люблино, "Коломенское", усадьба Деда Мороза.



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