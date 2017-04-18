Самые большие в Москве качели появятся в парке "Остров мечты"

3 февраля 2018 г. Парк "Остров мечты" откроется на год позже, чем планировали власти Москвы

Парк "Остров мечты" планируется открыть для посетителей в 2019 году, сообщил 3 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.