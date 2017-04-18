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Самые большие в Москве качели появятся в парке "Остров мечты"
13 марта 2018 г. | Время публикации 19:09 | Последние изменения 19:42
Рубрики: Развлечения  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Самые большие в Москве качели, на которых смогут одновременно поместиться около 40 человек, установят в парке "Остров мечты" на юге столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Качели, которые смогут поднять посетителей на высоту до 20 метров, будут расположены в центре "святилища", стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев, в зоне "Затерянный мир", посвященной доисторической эпохе, динозаврам и сказочным существам. Гостей будут катать над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня, имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов.

Качели будут работать в нескольких режимах - от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Аттракцион рассчитан на разные возрастные группы, его смогут посещать и дети старше 11 лет.

Ранее сообщалось, что на территории парка "Остров мечты", строительство которого ведется в Нагатинской пойме, появятся оригинальные аттракционы. В прогулочной будут организованы ярмарки сезонных продуктов. Также в парке будут предусмотрены зоны с персонажами из отечественных мультфильмов, герои мультфильмов "Отель Трансильвания", "Черепашки-ниндзя", "Смурфики" и "Hello Kitty". Существенным плюсом нового парка должна стать его включенность в черту города, чтобы горожане смогли приезжать в парк по выходным.

За пределами основной территории парка аттракционов появится прогулочная зона площадью около 32 гектаров. Там будут зоны активного отдыха, например веревочный "Панда парк", площадки для занятий йогой, а также зоны спокойного отдыха на берегу Москвы-реки. В рамках работ планируется благоустроить набережную и организовать зоны променада. В крытой зоне городского променада будут улицы с фасадами известных зданий Европы и Америки, чтобы посетители ощутили атмосферу европейских и американских городов. Там появится зона Испании с фасадами испанских зданий, зона Рима с Колизеем, зоны Лондона и современной Америки с фасадами домов в стиле хай-тек. Всего будет возведено 60 архитектурных фасадов. Открыть парк для посетителей планируют в 2019 году.
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