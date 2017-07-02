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Столичные МФЦ отбились в суде от постов в соцсетях про подозрительную активность перед выборами
13 марта 2018 г. | Время публикации 16:13 | Последние изменения 16:27
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Тверской районный суд Москвы удовлетворил два иска столичных центров госуслуг о защите деловой репутации по следам публикаций в социальных сетях. Посты касались темы выборов: в первом говорилось о массовом подвозе людей для "открепления" от избирательных участков по месту регистрации, а во втором - о готовящихся фальсификациях с помощью сотрудников МФЦ.

"Оба этих факта являются недостоверными, ложными и порочащими репутацию центров госуслуг Москвы, что подтверждается решениями суда. Материалы дел переданы в Роскомнадзор для исполнения судебных решений", - сообщает пресс-служба центров госуслуг "Мои документы".

В организации отметили, что в судебном производстве находится еще несколько подобных исков. "Каждый случай публичного вранья и фальсификации будет пресечен", - предупредили в МФЦ. Там не уточнили, кто выступал ответчиками по выигранным искам. Не указаны они и в базе дел на сайте Мосгорсуда (1, 2).

Как пояснили в МФЦ, первая претензия касалась поста в Facebook от 15 февраля с фотографией переполненного офиса и подписью: "Знаете ли вы, что сегодня с утра в московских МФЦ адские очереди? Привезли на автобусах "открепляться" чертей из Метростроя". Похожие посты в тот день публиковал в своих аккаунтах начальник штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, но немного в других выражениях и без фотографии.

Меж тем именно она, судя по всему, особенно возмутила руководство центров госуслуг. "Приложенная к записи фотография была сделана в многофункциональном центре города Тверь в декабре прошлого года. К центрам госуслуг Москвы фотография отношения не имеет", - подчеркнули в пресс-службе. Действительно, такой же снимок, с указанием авторства и маркировкой, использован в новости тверского агентства ТИА об очередях в местном многофункциональном центре.

Во втором иске столичные центры госуслуг оспаривали запись в Twitter от 16 февраля, гласившую, что "готовится массовая фальсификация итогов голосования по выборам президента". Пост сопровождается сканом некой памятки для участников поквартирных обходов избирателей, информирующих в выборах президента РФ. Некоторые пункты показались блогерам подозрительными.

Поиск в Twitter выдает только один пост, содержащий и приведенную выше подпись, и копию памятки. Автор записи - депутат Мосгордумы от КПРФ, член комиссии по безопасности Николай Зубрилин. Правда, его пост датирован она не 16-м, а 15 февраля. "Документ, распространяемый в интернете, так называемая "памятка", не разрабатывался, не выдавался и не имеет никакого отношения к сотрудникам центров госуслуг", - уверяет пресс-служба "Моих документов".

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