Столичные МФЦ отбились в суде от постов в соцсетях про подозрительную активность перед выборами

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12 марта 2018 г. СМИ сообщили о массовом прикреплении работников ЖКХ к избиркомам для повышения явки

Начальникам отделов столичных ГБУ пришло указание отправить всех иногородних сотрудников на прикрепление к определенным избирательным участкам.При помощи этой схемы власти планируют значительно повысить уровень явки.

27 февраля 2018 г. В блогах рассказали о принуждении московских учителей к голосованию за Путина и не по месту прописки

15 февраля 2018 г. МФЦ Москвы не нашли в своих офисах очередей "подвозных" избирателей, о которых сообщил глава штаба Навального