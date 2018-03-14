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На среду в столице объявлен желтый уровень погодной опасности
13 марта 2018 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:07
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности 14 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на среду, 14 марта, в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ветер южный 5–10 метров в секунду, местами его порывы усилятся до 15 метров в секунду, температура воздуха составит минус 5 - минус 3 градуса, по области от минус двух до минус 7 градусов. Днем потеплеет до нуля - плюс 2 градусов, по области от минус 3 до плюс 2 градусов.

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