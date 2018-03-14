Водительские права законопослушных москвичей планируют продлевать автоматически

Власти Москвы совместно с коллегами на федеральном уровне прорабатывают возможность автоматического продления водительских прав, если водитель редко нарушает ПДД. Об этом сообщил руководитель аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин, которого цитирует ТАСС.
По его словам, в 2025 - 2030 годах департамент намерен создать единый центр, позволяющий потребителю получить любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется. "Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию", - пояснил Чукарин. Дальнейшим шагом может стать автоматическое продление прав тем водителям, у которых нет "критического объема нарушений за прошедший период", добавил он.
Ранее Министерство внутренних дел России предложило дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 12.38 ("Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством"). Поправка позволит лишать водительских прав
лиц, трижды нарушивших одни и те же предписания ПДД в течение года на срок от года до полутора лет. Также в МВД планируется вдвое повысить штраф для тех, кто садится за руль без водительских удостоверений. Новая сумма штрафа составит 30 тысяч рублей.
В конце января Конгресс автошкол направил на рассмотрение ГИБДД инициативу о введении повторного экзамена на знание ПДД при каждой замене истекших водительских удостоверений для усовершенствования системы допуска к управлению транспортными средствами. О несовершенстве этой системы говорится в стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018 - 2024 годы.
Согласно действующим правилам, водители в России получают права сроком на 10 лет, а затем меняют их на новые, предоставив в ГИБДД медицинскую справку. В предложении Конгресса автошкол указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль над автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как в настоящее время, поэтому их надо перепроверять на знание ПДД. Однако в ГИБДД заявили
, что необходимости в этом нет.