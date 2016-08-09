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Неизвестные разобрали Mercedes москвички, припарковавшейся на Озерковской набережной
13 марта 2018 г. | Время публикации 15:13
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Неизвестные разобрали Mercedes москвички, припарковавшейся на Озерковской набережной в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, утром 12 марта в полицию с заявлением обратилась 45-летняя женщина. 9 марта потерпевшая припарковала автомобиль вблизи дома 48/50 на Озерковской набережной и ушла по своим делам. Когда спустя два дня женщина вернулась к машине, на ней отсутствовали двери, два бампера, передние и задние фары и сиденья салона. Размер ущерба составил 240 тысяч рублей.

Подобные случаи в столице не редкость. Так, в ноябре 2016 года неизвестные похитили и попытались разобрать на запчасти одну из машин оператора каршеринга "Делимобиль". По словам представителя пресс-службы сервиса, "злодеем" оказался владелец одной из сетей столичного такси. Еще один аналогичный случай произошел в августе того же года: сотрудники компании "Делимобиль" и работники правоохранительных органов выступили в роли "тайных покупателей", приехав на сделку, в ходе которой злоумышленники пытались продать двери и капот, снятые с машины.
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