Неизвестные разобрали Mercedes москвички, припарковавшейся на Озерковской набережной в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, утром 12 марта в полицию с заявлением обратилась 45-летняя женщина.
9 марта потерпевшая припарковала автомобиль вблизи дома 48/50 на Озерковской набережной и ушла по своим делам. Когда спустя два дня женщина вернулась к машине, на ней отсутствовали двери, два бампера, передние и задние фары и сиденья салона. Размер ущерба составил 240 тысяч рублей.
Подобные случаи в столице не редкость. Так, в ноябре 2016 года неизвестные похитили и попытались разобрать на запчасти одну из машин оператора каршеринга "Делимобиль"
. По словам представителя пресс-службы сервиса, "злодеем" оказался владелец одной из сетей столичного такси. Еще один аналогичный случай произошел в августе того же года: сотрудники компании "Делимобиль" и работники правоохранительных органов выступили в роли "тайных покупателей", приехав на сделку, в ходе которой злоумышленники пытались продать двери и капот
, снятые с машины.