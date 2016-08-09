Неизвестные разобрали Mercedes москвички, припарковавшейся на Озерковской набережной

11 ноября 2016 г. Бизнесмен буквально воспринял название сервиса "Делимобиль" и разобрал машину каршеринга на запчасти

Злоумышленником, который попытался разобрать машину каршеринга на запчасти, оказался владелец одной из столичных сетей такси. Подобные случаи происходят в городе не впервые, но заканчиваются неудачно для угонщиков.