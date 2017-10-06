NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
марта
pda
Поиск
Архив

Переселенцев предостерегли от мошенников, которые уже полгода зарабатывают на программе реновации
13 марта 2018 г. | Время публикации 15:47
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Общественная палата (ОП) предупредила участников программы реновации жилья в Москве о мошенниках, которые пытаются заработать на переселенцах. Первые публикации о таких аферах появились в столичных СМИ еще в октябре прошлого года. Тогда власти на них не отреагировали.

Мошенники расклеивают объявления в домах, которые планируются к сносу. "Они берут деньги за консультации, за якобы юридическую помощь или даже помощь в лучшем подборе новой квартиры", - сказал "Интерфаксу" член ОП и общественного штаба по контролю над реализацией программы реновации Сергей Ладочкин.

Он призвал участников программы обращаться по любым вопросам либо в штаб по реновации, либо в управу или префектуру. "Ни в коем случае нельзя полагаться на помощь сторонних юридических организаций", - предостерег Ладочкин. О привлечении к ситуации правоохранительных органах ничего не сообщается.

Напомним, мошенники, предлагающие переселенцам юридические услуги, выдают себя за сотрудников мэрии. В октябрьском репортаже сообщалось, что даже их офис располагался практически под окнами столичного правительства - между зданием мэрии и департаментом жилищной политики. По сути все "выгодные" предложения липовых юристов сводятся к составлению за 10 тысяч рублей бесполезных заявлений, которые при желании москвичи могут подать и сами.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мошенники из конторы "при мэрии" начали предлагать переселенцам несуществующие квартиры на выбор
6 октября 2017 г.
Мошенники из конторы "при мэрии" начали предлагать переселенцам несуществующие квартиры на выбор
На подъездах домов, попавших под реновацию, появились объявления, кратко предлагающие "выбор вариантов переселения". На самом деле мошенники просто предлагают подать заявления в мэрию о праве выбора квартиры и берут за две бумажки 9700 рублей.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.03.2018   2:08
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>