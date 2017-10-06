Переселенцев предостерегли от мошенников, которые уже полгода зарабатывают на программе реновации

Общественная палата (ОП) предупредила участников программы реновации жилья в Москве о мошенниках, которые пытаются заработать на переселенцах. Первые публикации о таких аферах появились в столичных СМИ еще в октябре прошлого года. Тогда власти на них не отреагировали.
Мошенники расклеивают объявления в домах, которые планируются к сносу. "Они берут деньги за консультации, за якобы юридическую помощь или даже помощь в лучшем подборе новой квартиры", - сказал "Интерфаксу"
член ОП и общественного штаба по контролю над реализацией программы реновации Сергей Ладочкин.
Он призвал участников программы обращаться по любым вопросам либо в штаб по реновации, либо в управу или префектуру. "Ни в коем случае нельзя полагаться на помощь сторонних юридических организаций", - предостерег Ладочкин. О привлечении к ситуации правоохранительных органах ничего не сообщается.
Напомним, мошенники, предлагающие переселенцам юридические услуги, выдают себя за сотрудников мэрии
. В октябрьском репортаже сообщалось, что даже их офис располагался практически под окнами столичного правительства - между зданием мэрии и департаментом жилищной политики. По сути все "выгодные" предложения липовых юристов сводятся к составлению за 10 тысяч рублей бесполезных заявлений, которые при желании москвичи могут подать и сами.