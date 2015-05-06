Курилки появятся перед входом в здание аэропорта Шереметьево

На привокзальных площадях пассажирских терминалов аэропорта Шереметьево установят семь павильонов для курения. Они будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, сообщила ТАСС глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Согласно проекту и в соответствии с антитабачным законом курительные павильоны, рассчитанные на 12-14 человек, будут расположены на улице не менее чем за 15 метров от входов в здание. Модули изолируют от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, оборудуют непрозрачными стенами, современными мощными вентиляционными системами, датчиками света. Внутри комплексов разместят информацию о пропаганде здорового образа жизни, вреде курения и возможностях реабилитации.
По словам Захаренковой, установка павильонов позволит создать комфортные условия для курящих пассажиров, защитить их от дождя, снега и неблагоприятных погодных условий. "Благодаря павильонам также будет обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте привокзальных площадей", - пояснила она. Подобные курительные места, расположенные на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала, уже появились в аэропорту Домодедово, сообщает РБК
.
Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, а также на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрещено курение на борту самолетов, в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона.
В 2015 году сообщалось, что в столичных лифтах появятся плакаты
, рассказывающие о вреде курения, а на улицах - специальные места для курения
, где будут установлены знаки, пепельницы, смонтировано искусственное освещение. Также предлагалось ввести штрафы
за брошенный мимо урны окурок и вывешивать фото курильщиков на доски возле подъездов. Однако эти проекты не были реализованы.