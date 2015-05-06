Курилки появятся перед входом в здание аэропорта Шереметьево

5 октября 2015 г. За брошенный мимо урны окурок могут ввести штраф

Помимо штрафа за окурки, который может составить две тысячи рублей, предлагается вывешивать фото курильщиков на доски возле подъездов. Эксперты отмечают, что для этого необходимо доработать законодательство.