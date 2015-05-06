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Курилки появятся перед входом в здание аэропорта Шереметьево
13 марта 2018 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 12:48
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
На привокзальных площадях пассажирских терминалов аэропорта Шереметьево установят семь павильонов для курения. Они будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, сообщила ТАСС глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Согласно проекту и в соответствии с антитабачным законом курительные павильоны, рассчитанные на 12-14 человек, будут расположены на улице не менее чем за 15 метров от входов в здание. Модули изолируют от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, оборудуют непрозрачными стенами, современными мощными вентиляционными системами, датчиками света. Внутри комплексов разместят информацию о пропаганде здорового образа жизни, вреде курения и возможностях реабилитации.

По словам Захаренковой, установка павильонов позволит создать комфортные условия для курящих пассажиров, защитить их от дождя, снега и неблагоприятных погодных условий. "Благодаря павильонам также будет обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте привокзальных площадей", - пояснила она. Подобные курительные места, расположенные на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала, уже появились в аэропорту Домодедово, сообщает РБК.

Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, а также на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрещено курение на борту самолетов, в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона.

В 2015 году сообщалось, что в столичных лифтах появятся плакаты, рассказывающие о вреде курения, а на улицах - специальные места для курения, где будут установлены знаки, пепельницы, смонтировано искусственное освещение. Также предлагалось ввести штрафы за брошенный мимо урны окурок и вывешивать фото курильщиков на доски возле подъездов. Однако эти проекты не были реализованы.

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