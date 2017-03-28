NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
марта
pda
Поиск
Архив

В подмосковных школах вводятся обязательные уроки о раздельном сборе мусора
13 марта 2018 г. | Время публикации 13:35
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Обязательные уроки, на которых подмосковным школьникам расскажут о механизмах раздельного сбора мусора, начнутся в школах региона с 1 сентября 2018 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит "Интерфакс".

"Что касается раздельного сбора мусора, это большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача - с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе, чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый смог разделять мусор", - сказал Воробьев на заседании правительства Московской области. По его словам, жители области должны понимать разницу между "чистым" перерабатываемым мусором и "грязным" мусором, который будет отправляться на мусоросжигательные заводы.

Ранее губернатор отметил позитивные изменения ситуации с мусором в Подмосковье и заявил, что в 2019 году в Московской области должен быть налажен раздельный сбор мусора. Исполнение этой задачи возложено на министра экологии региона Александра Когана. В частности, власти Подмосковья вместе с общественными организациями будут просить жителей отказаться от использования мусоропроводов в целях реализации раздельного сбора мусора. Также планируется вести работу по переходу на раздельный сбор мусора с собственниками частных домов и жильцами СНТ.

Сам Коган, в свою очередь, заявил, что для внедрения системы раздельного сбора мусора в Московской области необходимо ввести повышенную административную ответственность и создать "институт мусорного детектива". А для управляющих компаний, занятых сбором мусора, необходимо ввести дифференцированный тариф и уменьшать ставку в случае использования системы раздельного сбора.

При этом ситуация с раздельным сбором мусора в городах Подмосковья обстоит лучше, чем в столице: по данным Гринпис России, в Мытищах доступ к сортировке мусора по специальным контейнерам имеют 77 процентов жителей. Москва оказалась лишь на 40-й строчке: только 8 процентов горожан могут собирать отходы раздельно. Тем не менее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил, что в 2021-2022 годах столица будет готова перейти на раздельный сбор мусора.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жителей Подмосковья попросят отказаться от мусоропроводов ради раздельного сбора мусора
16 февраля 2018 г.
Жителей Подмосковья попросят отказаться от мусоропроводов ради раздельного сбора мусора
Андрей Воробьев отметил, что за минувшие пять лет в регионе удалось закрыть 24 полигона. А в 2019 году в области должен быть налажен раздельный сбор мусора, для чего планируется отказаться от мусоропроводов.
18 сентября 2017 г.
28 марта 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.03.2018   2:08
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>