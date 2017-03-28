В подмосковных школах вводятся обязательные уроки о раздельном сборе мусора

16 февраля 2018 г. Жителей Подмосковья попросят отказаться от мусоропроводов ради раздельного сбора мусора

Андрей Воробьев отметил, что за минувшие пять лет в регионе удалось закрыть 24 полигона. А в 2019 году в области должен быть налажен раздельный сбор мусора, для чего планируется отказаться от мусоропроводов.