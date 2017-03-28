В подмосковных школах вводятся обязательные уроки о раздельном сборе мусора

Обязательные уроки, на которых подмосковным школьникам расскажут о механизмах раздельного сбора мусора, начнутся в школах региона с 1 сентября 2018 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит "Интерфакс"
.
"Что касается раздельного сбора мусора, это большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача - с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе, чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый смог разделять мусор", - сказал Воробьев на заседании правительства Московской области. По его словам, жители области должны понимать разницу между "чистым" перерабатываемым мусором и "грязным" мусором, который будет отправляться на мусоросжигательные заводы.
Ранее губернатор отметил позитивные изменения ситуации с мусором в Подмосковье и заявил, что в 2019 году
в Московской области должен быть налажен раздельный сбор мусора. Исполнение этой задачи возложено на министра экологии региона Александра Когана. В частности, власти Подмосковья вместе с общественными организациями будут просить жителей отказаться от использования мусоропроводов в целях реализации раздельного сбора мусора. Также планируется вести работу по переходу на раздельный сбор мусора с собственниками частных домов и жильцами СНТ.
Сам Коган, в свою очередь, заявил, что для внедрения системы раздельного сбора мусора в Московской области необходимо ввести повышенную административную ответственность и создать "институт мусорного детектива". А для управляющих компаний, занятых сбором мусора, необходимо ввести дифференцированный тариф и уменьшать ставку в случае использования системы раздельного сбора.
При этом ситуация с раздельным сбором мусора в городах Подмосковья обстоит лучше, чем в столице: по данным Гринпис России, в Мытищах доступ к сортировке мусора по специальным контейнерам имеют 77 процентов жителей
. Москва оказалась лишь на 40-й строчке: только 8 процентов горожан могут собирать отходы раздельно. Тем не менее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил
, что в 2021-2022 годах столица будет готова перейти на раздельный сбор мусора.