Глава Клинского района Подмосковья назвала проплаченными массовые акции против мусорных свалок

12 марта 2018 г. Песков посоветовал не ждать скорого решения проблем со свалками в Подмосковье

Президенту РФ Владимиру Путину регулярно докладывают о проблемах со свалками в Подмосковье, но "сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может", заявил пресс-секретарь главы государства. Саму проблему он назвал застарелой.