Глава Клинского района Подмосковья назвала проплаченными массовые акции против мусорных свалок

Глава Клинского муниципального района Подмосковья Алена Сокольская предположила, что массовые акции против мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов в разных районах области "хорошо спланированы, аффилированы и проплачены". Об этом она заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва"
, отметив, что это ее "личное мнение".
По словам Сокольской, на митинге в Клину "очень четко просматривались регистрация людей и подвоз группами". Глава района сослалась на мнение неких экспертов, которые считают протесты "разыгрыванием больной для Подмосковья темы в плоскости политических событий, которые будут в ближайшие и неделю, и месяцы". Речь, вероятно, идет о выборах президента РФ 18 марта и губернаторских выборах в сентябре.
В то же время Сокольская добавила, что поддерживает негодование жителей Клинского района, недовольных запахами местного полигона "Алексинский карьер" и объемами ввозимого туда мусора. По словам чиновницы, запах будет ликвидирован в мае, а дегазация свалки продолжается с декабря.
"Все, что касается работы полигона, находится на контроле у органов надзора. Администрацией своевременно направляются письма с просьбой предоставлять информацию о состоянии воздуха и состоянии почв. Сегодня у нас нет оснований не доверять органам, наделенным этими полномочиями", - заключила Сокольская.
Напомним, с начала марта в Клину и многих других населенных пунктах Подмосковья прошло несколько акций против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов. Митинг в Клину 4 марта собрал 4 тысячи человек
, одним из требований, помимо улучшения экологической ситуации, была отставка Алены Сокольской. Кроме того, жители выложили автомобилями послание президенту РФ "Путин спаси"
.
10 марта жители Клина вышли на стихийную акцию протеста. На сайте МЧС в этот день появилось сообщение, что "Алексинский карьер" закрыт, как и полигон "Кучино" в Балашихе. На основе этой информации жители попытались перекрыть въезд мусоровозов на свалку и вызвали полицию. Однако замначальника полиции по охране общественного порядка Роман Чистяков заявил, что на сайте "была опечатка", сообщает Meduza
. После этого начались задержания, 8 активистам выписали штрафы на суммы от 10 до 20 тысяч рублей.
Крупный "мусорный" протест разгорелся в Волоколамске, жители которого добиваются закрытия полигона "Ядрово". На прошлой неделе на свалке ввели режим чрезвычайной ситуации, однако мусор туда везти не перестали, и о закрытии полигона речи нет. В праздничные выходные жители окрестных населенных пунктов почти каждый день дежурили возле "Ядрово", пытаясь помешать проезду мусоровозов. Акции сопровождались задержаниями. К протестующим в один из дней присоединилась кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
Протесты также затронули Наро-Фоминск, Балашиху, Ногинск, Коломну
, Фряново, Сергиев Посад
, Новую Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что Владимиру Путину регулярно докладывают о проблемах со свалками в Подмосковье, но "сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может
".