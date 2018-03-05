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Глава Клинского района Подмосковья назвала проплаченными массовые акции против мусорных свалок
13 марта 2018 г. | Время публикации 11:13 | Последние изменения 11:23
Рубрики: Экология  
 
Администрация городского округа Клин
Глава Клинского муниципального района Подмосковья Алена Сокольская предположила, что массовые акции против мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов в разных районах области "хорошо спланированы, аффилированы и проплачены". Об этом она заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва", отметив, что это ее "личное мнение".

По словам Сокольской, на митинге в Клину "очень четко просматривались регистрация людей и подвоз группами". Глава района сослалась на мнение неких экспертов, которые считают протесты "разыгрыванием больной для Подмосковья темы в плоскости политических событий, которые будут в ближайшие и неделю, и месяцы". Речь, вероятно, идет о выборах президента РФ 18 марта и губернаторских выборах в сентябре.

В то же время Сокольская добавила, что поддерживает негодование жителей Клинского района, недовольных запахами местного полигона "Алексинский карьер" и объемами ввозимого туда мусора. По словам чиновницы, запах будет ликвидирован в мае, а дегазация свалки продолжается с декабря.

"Все, что касается работы полигона, находится на контроле у органов надзора. Администрацией своевременно направляются письма с просьбой предоставлять информацию о состоянии воздуха и состоянии почв. Сегодня у нас нет оснований не доверять органам, наделенным этими полномочиями", - заключила Сокольская.

Напомним, с начала марта в Клину и многих других населенных пунктах Подмосковья прошло несколько акций против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов. Митинг в Клину 4 марта собрал 4 тысячи человек, одним из требований, помимо улучшения экологической ситуации, была отставка Алены Сокольской. Кроме того, жители выложили автомобилями послание президенту РФ "Путин спаси".

10 марта жители Клина вышли на стихийную акцию протеста. На сайте МЧС в этот день появилось сообщение, что "Алексинский карьер" закрыт, как и полигон "Кучино" в Балашихе. На основе этой информации жители попытались перекрыть въезд мусоровозов на свалку и вызвали полицию. Однако замначальника полиции по охране общественного порядка Роман Чистяков заявил, что на сайте "была опечатка", сообщает Meduza. После этого начались задержания, 8 активистам выписали штрафы на суммы от 10 до 20 тысяч рублей.

Крупный "мусорный" протест разгорелся в Волоколамске, жители которого добиваются закрытия полигона "Ядрово". На прошлой неделе на свалке ввели режим чрезвычайной ситуации, однако мусор туда везти не перестали, и о закрытии полигона речи нет. В праздничные выходные жители окрестных населенных пунктов почти каждый день дежурили возле "Ядрово", пытаясь помешать проезду мусоровозов. Акции сопровождались задержаниями. К протестующим в один из дней присоединилась кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Протесты также затронули Наро-Фоминск, Балашиху, Ногинск, Коломну, Фряново, Сергиев Посад, Новую Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что Владимиру Путину регулярно докладывают о проблемах со свалками в Подмосковье, но "сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может".

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