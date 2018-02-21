Глава оргкомитета ЧМ по футболу попытался убедить в позитивности "небольшой" фан-зоны у МГУ на 15 тысяч человек

13 марта 2018 г. К студенту МГУ, координирующему акции против фан-зоны, пришел полицейский

После недавней серии одиночных пикетов в общежитие к Артему Егорову для "неформального разговора" пришел сотрудник центрального управления МВД. Он интересовался, кто руководит "Инициативной группой МГУ", и является ли молодой человек оппозиционером.