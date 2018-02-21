Глава оргкомитета ЧМ по футболу попытался убедить в позитивности "небольшой" фан-зоны у МГУ на 15 тысяч человек

В оргкомитете чемпионата мира по футболу удивились "внезапно" возникшей проблеме вокруг фан-зоны на Воробьевых горах, но выразили готовность встретиться с недовольными студентами. Об этом в интервью радиостанции "Коммерсант FM"
сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Он уточнил, что московская фан-зона разместится ближе к смотровой площадке, "то есть территория будет на определенном удалении от Главного здания МГУ". "Конечно, никаких опасений это вызывать не может, потому что это большой праздник, это место, которое объединяет болельщиков, любителей футбола. И никаких негативных элементов ни для кого не несет", - сказал Сорокин.
Он назвал фан-зону "небольшой площадкой" для любителей футбола. Однако по ходу интервью уточнил, что обычно вместимость таких зон составляет до 15 тысяч человек: "Просторная площадка со сценой, с экраном". Отвечая на вопрос об альтернативных местах для фестиваля болельщиков, Сорокин пояснил, что, по критериям FIFA, фан-зона должна располагаться на "статусной" площади, "которая способна принять большое количество людей".
"Другие варианты рассматривались, но не были признаны целесообразными и подходящими", - сказал Сорокин. Он также отметил, что без властей города такой выбор сделать невозможно, "поэтому это наше совместное решение". Воробьевы горы, по его словам, отвечают практически всем критериям FIFA: "рядом находятся три станции метро, может быть обеспечена безопасность на должном уровне. Поэтому у нас никогда не было никаких с ней сложностей".
Сорокин сообщил, что оргкомитет чемпионата и правительство Москвы готовы встретиться со студентами, которые опасаются, что фан-зона негативно повлияет на учебный процесс. "У нас нет информации, что сессии будут сдвинуты - напротив, есть информация, что никаких изменений в расписании это не повлечет за собой. Это ведь все делается специально для людей, чтобы было еще одно место, где можно соприкоснуться с мировым футболом - все будет организовано так, что не сможет помешать", - сказал председатель.
Между тем в СМИ начали появляться подчеркнуто позитивные материалы о фан-зоне на Воробьевых горах. Так, в газете "Московский комсомолец"
вышла статья, в которой говорится, что "студентам МГУ можно позавидовать: для того чтобы погрузиться в атмосферу футбольного праздника, им не придется никуда ехать".
Студенты, как утверждается, "готовятся максимально воспользоваться предоставленной им возможностью". Также в статье приводится мнение тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что "просторная фан-зона... возле университета порадует не только самих студентов и преподавателей, но и гостей столицы". Наставник россиян также назвал размещение фан-зоны на территории МГУ "хорошей рекламой университета" и историческим моментом.
Между тем руководство вуза постоянно подчеркивает, что фан-зона разместится за пределами университетской территории. Ранее замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии Людмила Григорьева назвала протестующих против фан-зоны "бандитами"
, а листы с протестными подписями, переданные в Администрацию президента - "жалкими бумажонками" и "подтирками". Координатором протестных акций уже интересуется полиция
.