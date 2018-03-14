NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
марта
pda
Поиск
Архив

Выход со станции метро "Тургеневская" закрывали из-за аварии
13 марта 2018 г. | Время публикации 12:33 | Последние изменения 12:45
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Коммунальная авария произошла в переходе между станциями метро "Тургеневская" и "Сретенский бульвар". Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", между станциями прорвало трубу с тосолом теплового узла метрополитена.

Эвакуация пассажиров не проводилась. По техническим причинам выход со станции метро "Тургеневская" осуществлялся через станции "Сретенский бульвар" и "Чистые пруды". Как отмечает ТАСС, последствия аварии быстро устранили, и выход вновь открыт для пассажиров.

В пресс-службе метрополитена подтвердили "Интерфаксу", что выход со станции метро "Тургеневская" Калужско-Рижской линии заработал в обычном режиме. Там уточнили, что закрытие станции на выход было связано "с проблемами с инженерными коммуникациями в служебном помещении станции", не уточнив подробности.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.03.2018   2:08
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>