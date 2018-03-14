

Выход со станции метро "Тургеневская" закрывали из-за аварии Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Эвакуация пассажиров не проводилась. По техническим причинам выход со станции метро "Тургеневская" осуществлялся через станции "Сретенский бульвар" и "Чистые пруды". Как отмечает ТАСС, последствия аварии быстро устранили, и выход вновь открыт для пассажиров.



В пресс-службе метрополитена подтвердили



Коммунальная авария произошла в переходе между станциями метро "Тургеневская" и "Сретенский бульвар". Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" , между станциями прорвало трубу с тосолом теплового узла метрополитена.Эвакуация пассажиров не проводилась. По техническим причинам выход со станции метро "Тургеневская" осуществлялся через станции "Сретенский бульвар" и "Чистые пруды". Как отмечает ТАСС, последствия аварии быстро устранили, и выход вновь открыт для пассажиров.В пресс-службе метрополитена подтвердили "Интерфаксу" , что выход со станции метро "Тургеневская" Калужско-Рижской линии заработал в обычном режиме. Там уточнили, что закрытие станции на выход было связано "с проблемами с инженерными коммуникациями в служебном помещении станции", не уточнив подробности.



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