NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
марта
pda
Поиск
Архив

К президентским выборам оттепель в Москве сменится январскими морозами
13 марта 2018 г. | Время публикации 14:40 | Последние изменения 15:09
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Сильные морозы, более характерные для конца января, вернутся в Москву к выборам президента РФ, которые пройдут в воскресенье. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Гидрометцентре России. Сейчас в столице продолжается период оттепели. Впервые с начала марта температура на базовой станции ВДНХ поднялась выше нуля. В центре Москвы еще теплее - плюс 1,1 градуса.

По прогнозам синоптиков, с вечера среды может выпасть более трети мартовской нормы осадков. Но если в среду и четверг температура в дневные часы еще будет подниматься выше нулевой отметки, то в ночь на пятницу, 16 марта, ожидается уже минус 10-12 градусов, а днем - 7-9 градусов мороза. 17 и 18 марта подморозит еще сильнее: ночью до минус 22, днем ожидается минус 10 - минус 5 градусов.

Таким образом, среднесуточная температура будет примерно на 10 градусов ниже климатической нормы. Для середины марта нормой считается температура около минус 1,5 - 2 градусов. Нынешний март пока не подает весенних признаков несмотря на небольшое потепление. С начала месяца температура отстает от нормы на 4,3 градуса.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.03.2018   2:08
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>