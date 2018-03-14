

К президентским выборам оттепель в Москве сменится январскими морозами Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По прогнозам синоптиков, с вечера среды может выпасть более трети мартовской нормы осадков. Но если в среду и четверг температура в дневные часы еще будет подниматься выше нулевой отметки, то в ночь на пятницу, 16 марта, ожидается уже минус 10-12 градусов, а днем - 7-9 градусов мороза. 17 и 18 марта подморозит еще сильнее: ночью до минус 22, днем ожидается минус 10 - минус 5 градусов.



Таким образом, среднесуточная температура будет примерно на 10 градусов ниже климатической нормы. Для середины марта нормой считается температура около минус 1,5 - 2 градусов. Нынешний март пока не подает весенних признаков несмотря на небольшое потепление. С начала месяца температура отстает от нормы на 4,3 градуса. Сильные морозы, более характерные для конца января, вернутся в Москву к выборам президента РФ, которые пройдут в воскресенье. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Гидрометцентре России. Сейчас в столице продолжается период оттепели. Впервые с начала марта температура на базовой станции ВДНХ поднялась выше нуля. В центре Москвы еще теплее - плюс 1,1 градуса.По прогнозам синоптиков, с вечера среды может выпасть более трети мартовской нормы осадков. Но если в среду и четверг температура в дневные часы еще будет подниматься выше нулевой отметки, то в ночь на пятницу, 16 марта, ожидается уже минус 10-12 градусов, а днем - 7-9 градусов мороза. 17 и 18 марта подморозит еще сильнее: ночью до минус 22, днем ожидается минус 10 - минус 5 градусов.Таким образом, среднесуточная температура будет примерно на 10 градусов ниже климатической нормы. Для середины марта нормой считается температура около минус 1,5 - 2 градусов. Нынешний март пока не подает весенних признаков несмотря на небольшое потепление. С начала месяца температура отстает от нормы на 4,3 градуса.



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