Прокуратура вновь проверит полигон "Ядрово" после публикаций в СМИ

Природоохранная прокуратура Московской области повторно проведет комплексную проверку полигона отходов "Ядрово" после жалоб в СМИ. Об этом сообщил на открытом форуме Генпрокуратуры "Надзор в экологической сфере" начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин. Его цитирует ТАСС.
"В Московской области на сегодня официально находится 16 полигонов (для размещения отходов), за 2017 год все они были проверены прокурорами, в том числе и в Волоколамском районе была проверка полигона "Ядрово". В сентябре 2017 года там была проведена комплексная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения - отсутствие элементарного ограждения и другие нарушения, связанные с размещением отходов, оформлением документации. В ноябре 2017 года все выявленные нарушения были устранены", - сообщил Надыршин. Он также отметил, что в связи с заявлениями в СМИ природоохранная прокуратура вновь организовала комплексную проверку на полигоне, но превышения концентрации вредных веществ там на данный момент не зафиксировано.
Ранее глава района Евгений Гаврилов сообщил в Instagram-аккаунте "Волоколамск сегодня"
, что на полигон "Ядрово" начали завозить материалы для подготовки полигона к рекультивации и дегазации.
"Мы сейчас находимся на новой карте полигона, которая утверждена проектом полигона согласно лицензии от 2013 года и как раз сейчас ведутся работы по подготовке ее к работе. Что такое подготовка – это отсыпание откосов и подготовка к тому, чтобы постелить геотекстиль. Уже рулоны геотекстиля поступили. Через неделю, наверно, специалисты будут уже его сваривать, для того чтобы можно было максимум через две недели закрыть старый полигон", - заявил Гаврилов. "Вранье. Одни обещания. Второй полигон хотят открыть. Одного им мало!!!!! Сами здесь не живут,этим воздухом не дышат", - прокомментировала ролик пользователь bulkina_1948.
Глава района также напомнил, что в настоящий момент работают две станции экомониторинга - в Волоколамске на улице Возмище и в деревне Нелидово. Их показания обнародуют после расшифровки, однако пока о превышении ПДК речь не идет. "Вчера, 12 марта, замеры проводились в Волоколамске <...> и в деревне Ядрово. По предварительным данным, превышения ПДК нет", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте администрации района
.
Первая масштабная акция против работы полигона "Ядрово" прошла в Волоколамске 3 марта. На митинг пришли более 5 тысяч человек. Люди жалуются на постоянную вонь, ухудшение самочувствия, аллергии. 7 марта власти ввели на полигоне режим чрезвычайной ситуации
, который позволяет принять срочные меры для решения проблемы. Жители надеялись, что режим ЧС будет действовать по всему району. В длинные праздничные выходные жители проводили пикеты возле "Ядрово", препятствуя проезду мусоровозов, активистов задерживали.
Ранее сообщалось, что закрывать "Ядрово" власти не планируют. Он входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Администрация обещает через месяц начать рекультивацию свалки и за три месяца покончить с запахом
.