Прокуратура вновь проверит полигон "Ядрово" после публикаций в СМИ

7 марта 2018 г. Власти задыхающегося Волоколамска решили ввести режим ЧС только на свалке, а не по всему району

Режим ЧС введен на полигоне "Ядрово", срок не уточняется. Это позволит провести срочные мероприятия для ликвидации последствий выбросов свалочного газа. Превышения ПДК вредных веществ власти называют некритичными.