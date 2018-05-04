Второй митинг против Роскомнадзора пройдет сегодня на проспекте Академика Сахарова

Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" пройдет сегодня на проспекте Академика Сахарова. Эта акция является прямым продолжением митинга против Роскомнадзора и блокировки мессенджера Telegram, которая прошла в конце апреля. В том мероприятии приняли участие, по разным данным, от 7,5 тысячи до 12 тысяч человек.
Сегодняшняя акция начнется со сборов в 14:00 напротив дома 38 по улице Маши Порываевой. Затем планируется демонстрация до проспекта Академика Сахарова, где с 14:30 до 16:00 состоится митинг. Заявленное максимальное число участников - 5 тысяч человек.
Отметим, что предыдущая акция заметно превзошла ожидания ее организаторов, однако тогда внимание к митингу активно привлекали и самые заметные оппозиционеры страны, в том числе Алексей Навальный. В этот раз внимания к митингу "За свободный интернет" приковано значительно меньше.
О том, что мэрия согласовала акцию, в начале месяца сообщил
руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, заявка поступила "практически от тех же лиц", которые организовали митинг 30 апреля. Изначально заявители планировали пройти шествием по Лубянской до Славянской площади, однако после переговоров с чиновниками их планы изменились.
Ранее на этой неделе создатель Telegram Павел Дуров пообещал
продолжить борьбу за доступ россиян к его мессенджеру на территории РФ. "Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как "закон есть закон". Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны - Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы. А это значит, что и сама блокировка Telegram незаконна", - подчеркнул Дуров.
"Надеюсь, власти России откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями. Независимо от этого мы продолжим борьбу за Telegram в России", - добавил он.