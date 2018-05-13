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За месяц до ЧМ-2018 английский язык остается для сотрудников московского метро нерешаемым ребусом
13 мая 2018 г. | Время публикации 12:11
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу с прошлого года отправляют сотрудников метрополитена на курсы английского языка, а параллельно занимаются поисками кассиров, которые способны при необходимости пообщаться с зарубежными гостями. Однако, как показало исследование издания Daily Storm, результаты этих трудов оказались весьма сомнительными.

Журналист портала, представившись иностранцем, не знающим русский язык, объехал с десяток станций, но в большинстве случаев не смог найти среди сотрудников подземки никого, кто мог бы по-английски ответить на поставленные им вопросы.

Так, на "Кантемировской" он решил уточнить у кассира, как быстрее добраться до "Москва-Сити". Женщина на это заявила, что по-английский не говорит, "только немножко Deutsch". На другой станции женщина-кассир не смогла воспринять вопрос на слух и попросила написать вопрос на бумажке. Сотрудник издания подчинился, начеркав три слова: Football stadium Luzhniki. Только тогда кассир поняла, что "иностранец" пытается найти станцию "Спортивная".

Ситуация в пределах кольцевой линии оказалась несколько лучше. Журналист побывал на станциях "Таганская", "Курская", "Комсомольская", "Проспект Мира" и "Белорусская", и везде хотя бы один кассир говорил по-английски. Однако следующей точкой на маршруте стала "Динамо", где найти общий язык с кассиром представителю прессы не удалось. На любой вопрос она задавала встречный: "One ticket?"

На пути к "Лужникам" журналист опросил еще около 15 сотрудников подземки, останавливаясь на каждой станции: "Вы знаете, где находится футбольный стадион "Лужники"? - "Ну это вам пересадку надо делать. На "Театральной" вам делать пересадку. Переход делать", - объяснила женщина на чистом русском языке, повысив голос до крика.

Впрочем, как резюмирует издание, больше половины кассиров справились с задачей сориентировать иностранца, даже те, кто не знал английского, все равно помогли при помощи языка жестов. Только в двух случаях журналисту совсем не удалось получить никакого ответа от работников метро. В мэрии и подземке на вопрос о том, сколько кассиров метро сейчас готовы принимать иностранных гостей, не ответили.
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