В Подмосковье три человека погибли в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного Рубрики: Автотранспорт

Главное управление МЧС России по Московской области



По словам дежурного офицера, инцидент произошел на 150-м километре Минского шоссе. "По предварительным данным, причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное", - рассказал собеседник агентства.



В пресс-службе ведомства уточнили, что на Минском шоссе столкнулись две легковые иномарки Skoda и Ford. На место вскоре после инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. В ночь на воскресенье в Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.По словам дежурного офицера, инцидент произошел на 150-м километре Минского шоссе. "По предварительным данным, причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное", - рассказал собеседник агентства.В пресс-службе ведомства уточнили, что на Минском шоссе столкнулись две легковые иномарки Skoda и Ford. На место вскоре после инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.



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