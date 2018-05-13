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В Подмосковье три человека погибли в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного
13 мая 2018 г. | Время публикации 11:14
Рубрики: Автотранспорт  
 
Главное управление МЧС России по Московской области
В ночь на воскресенье в Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.

По словам дежурного офицера, инцидент произошел на 150-м километре Минского шоссе. "По предварительным данным, причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на Минском шоссе столкнулись две легковые иномарки Skoda и Ford. На место вскоре после инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.
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