В Подмосковье три человека погибли в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного

В ночь на воскресенье в Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.
По словам дежурного офицера, инцидент произошел на 150-м километре Минского шоссе. "По предварительным данным, причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе ведомства уточнили, что на Минском шоссе столкнулись две легковые иномарки Skoda и Ford. На место вскоре после инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.