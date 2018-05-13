В Москве загорелся торговый центр "Времена года" (ВИДЕО)

Торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве в воскресенье днем эвакуировали из-за задымления, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию также подтверждают в столичном управлении МЧС.
"В ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте из-за задымления проведена полная эвакуация посетителей и персонала", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС уточнили, что там сейчас наблюдается слабое задымление с крыши, а сотрудники ведомства проводят разведку на месте.Агентство "Москва"
со ссылкой на свой источник в экстренных службах также передает, что в торговом центре произошел пожар. К настоящему моменту возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших пока уточняется.
По словам очевидцев, возле здания ТЦ сейчас находятся пять пожарных машин и бригада скорой помощи. Снаружи ТЦ столпилось множество людей.