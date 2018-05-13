

В Москве загорелся торговый центр "Времена года" (ВИДЕО) Рубрики: Происшествия

Фото: Алексей Суляев / youtube.com



"В ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте из-за задымления проведена полная эвакуация посетителей и персонала", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС уточнили, что там сейчас наблюдается слабое задымление с крыши, а сотрудники ведомства проводят разведку на месте.



со ссылкой на свой источник в экстренных службах также передает, что в торговом центре произошел пожар. К настоящему моменту возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших пока уточняется.



По словам очевидцев, возле здания ТЦ сейчас находятся пять пожарных машин и бригада скорой помощи. Снаружи ТЦ столпилось множество людей.



Только что, проезжая по Кутузовскому, увидел клубы дыма над крышей т/ц Времена года. Хочется верить, что пожар быстро потушат и горький опыт Зимней вишни не повторится. Но тенденция - нездоровая. pic.twitter.com/6yzjj2JmCp— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 13 мая 2018 г. Торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве в воскресенье днем эвакуировали из-за задымления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию также подтверждают в столичном управлении МЧС."В ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте из-за задымления проведена полная эвакуация посетителей и персонала", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС уточнили, что там сейчас наблюдается слабое задымление с крыши, а сотрудники ведомства проводят разведку на месте. Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник в экстренных службах также передает, что в торговом центре произошел пожар. К настоящему моменту возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших пока уточняется.По словам очевидцев, возле здания ТЦ сейчас находятся пять пожарных машин и бригада скорой помощи. Снаружи ТЦ столпилось множество людей.



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