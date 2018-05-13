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В Москве загорелся торговый центр "Времена года" (ВИДЕО)
13 мая 2018 г. | Время публикации 13:17 | Последние изменения 13:18
Рубрики: Происшествия  
 
Фото: Алексей Суляев / youtube.com
Торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве в воскресенье днем эвакуировали из-за задымления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию также подтверждают в столичном управлении МЧС.

"В ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте из-за задымления проведена полная эвакуация посетителей и персонала", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС уточнили, что там сейчас наблюдается слабое задымление с крыши, а сотрудники ведомства проводят разведку на месте.

Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник в экстренных службах также передает, что в торговом центре произошел пожар. К настоящему моменту возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших пока уточняется.

По словам очевидцев, возле здания ТЦ сейчас находятся пять пожарных машин и бригада скорой помощи. Снаружи ТЦ столпилось множество людей.

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Воскресенье, 13 мая 2018 г. // Последняя новость 13:17
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