Митрохина избрали главой московского отделения "Яблока" только на полгода, подтвердил Явлинский

25 апреля 2018 г. "Яблоко" допустило участие Гудкова в своих праймериз по кандидату в мэры Москвы, но не Яшина

Бюро партии "Яблоко" утвердило порядок проведения праймериз для определения кандидата в мэры Москвы. Представители других партий и ранее исключенные из "Яблока" не смогут претендовать на выдвижение. Лидер московского отделения Сергей Митрохин раскритиковал процедуру.