Митрохина избрали главой московского отделения "Яблока" только на полгода, подтвердил Явлинский

Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин, накануне переизбранный на эту должность, через полгода перейдет на работу в федеральном руководстве партии. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава федерального политкомитета и основатель "Яблока" Григорий Явлинский. По словам политика, предстоящие шесть месяцев станут переходным периодом, который необходим столичному отделению для кадрового обновления.
"Митрохин будет заниматься федеральными делами очень активно, он же член политкомитета, будет так же, как и я, работать, заниматься федеральными политическими делами", - сказал Явлинский. Он добавил, что в сферу ответственности Митрохина также войдет партийный антикоррупционный центр, который проводит свои расследования, и новый экологический центр.
"Мы будем создавать экологический центр, относительно экологии, в частности, в Москве. Сейчас же начнется история с вывозом мусора в другие города из Москвы - это будет большая проблема, а Митрохин - настоящий специалист в этом всем", - добавил Явлинский.
Ранее пресс-служба партии информировала, что "Яблоко" начало обновление столичного отделения в связи с выборами мэра Москвы, в которых партия намерена принять участие. Митрохин, занимающий свой пост с 2004 года, объявил, что останется во главе организации на время переходного периода, который был сокращен с 2 лет до полугода. Политик подчеркнул, что в будущем больше на эту должность избираться не будет.
Отметим, что ранее о своем желании представлять "Яблоко" на мэрских выборах заявил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Впрочем, пройти муниципальный фильтр без помощи действующих городских властей он все равно не сможет, а мэрия, судя по всему, никаких поблажек конкурентам Сергея Собянина делать не собирается
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