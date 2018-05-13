

В центре Москвы проходит митинг "За свободный интернет" (ВИДЕО) Рубрики: Общество

Reuters



"Либертарианцы не поддержали оргкомитет митинга, несмотря на то, что они знали: от их решения зависит поддержка данного митинга со стороны Павла Дурова, который ранее выставил требование, чтобы данный митинг обязательно поддержал Михаил Светов. А он почему-то решил не поддерживать акцию. И поэтому митинг не поддержан ни либертарианцами, ни Павлом Дуровым", - рассказал радиостанции



Судя по кадрам с места событий, на площадке для митинга собралось несколько сотен человек с партийными флагами и символикой. Демонстранты скандируют "Россия будет свободной!" и "Долой власть чекистов!"







ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД передает, что в мероприятии принимают участие около тысячи человек.



между тем сообщает о задержании на акции более 20 националистов. По данным портала, всех несовершеннолетних кроме одного активиста перевели в отдельный автозак. В автобусе с совершеннолетними оказались 24 человека. Сотрудники полиции действуют грубо, одного из активистов ударили ногой.



При этом в мэрии эту информацию опровергают. "В данный момент лично нахожусь на митинге, мероприятие проходит в спокойной обстановке. Задержаний никаких не происходит, в том числе националистов. В начале мероприятия присутствовали люди с националистическими флагами, но они самостоятельно покинули мероприятие", - цитирует



Он отметил, что в этот раз повестка митинга "За свободный интернет" более широкая, чем то было 30 апреля. "Организаторы митинга выступают за то, чтобы в России перестали сажать людей за репорты картинок в соцсетях, и за то, чтобы мы могли свободно общаться в интернете и распространять информацию", - уточнил Рассудов.



Организаторами акции выступают ПАРНАС, "Открытая Россия", "Гражданская инициатива", "Партия 5 декабря", "Демократический выбор" и "Пиратская партия России".



О том, что мэрия согласовала акцию, в начале месяца сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, заявка поступила "практически от тех же лиц", которые организовали митинг 30 апреля. Изначально заявители планировали пройти шествием по Лубянской до Славянской площади, однако после переговоров с чиновниками их планы изменились. На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы стартовал согласованный с властями митинг "За свободный интернет". Несмотря на то, что в списке требований демонстрантов значится отмена блокировки Telegram, Либертарианская партия и основатель мессенджера Павел Дуров мероприятие не поддержали. Без внимания акцию оставил и оппозиционер Алексей Навальный, посетивший предыдущий митинг против Роскомнадзора, состоявшийся в конце апреля."Либертарианцы не поддержали оргкомитет митинга, несмотря на то, что они знали: от их решения зависит поддержка данного митинга со стороны Павла Дурова, который ранее выставил требование, чтобы данный митинг обязательно поддержал Михаил Светов. А он почему-то решил не поддерживать акцию. И поэтому митинг не поддержан ни либертарианцами, ни Павлом Дуровым", - рассказал радиостанции "Эхо Москвы" представитель "Пиратской партии России" Павел Рассудов.Судя по кадрам с места событий, на площадке для митинга собралось несколько сотен человек с партийными флагами и символикой. Демонстранты скандируют "Россия будет свободной!" и "Долой власть чекистов!"ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД передает, что в мероприятии принимают участие около тысячи человек. "ОВД-Инфо" между тем сообщает о задержании на акции более 20 националистов. По данным портала, всех несовершеннолетних кроме одного активиста перевели в отдельный автозак. В автобусе с совершеннолетними оказались 24 человека. Сотрудники полиции действуют грубо, одного из активистов ударили ногой.При этом в мэрии эту информацию опровергают. "В данный момент лично нахожусь на митинге, мероприятие проходит в спокойной обстановке. Задержаний никаких не происходит, в том числе националистов. В начале мероприятия присутствовали люди с националистическими флагами, но они самостоятельно покинули мероприятие", - цитирует РИАМО главу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.Он отметил, что в этот раз повестка митинга "За свободный интернет" более широкая, чем то было 30 апреля. "Организаторы митинга выступают за то, чтобы в России перестали сажать людей за репорты картинок в соцсетях, и за то, чтобы мы могли свободно общаться в интернете и распространять информацию", - уточнил Рассудов.Организаторами акции выступают ПАРНАС, "Открытая Россия", "Гражданская инициатива", "Партия 5 декабря", "Демократический выбор" и "Пиратская партия России".О том, что мэрия согласовала акцию, в начале месяца сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, заявка поступила "практически от тех же лиц", которые организовали митинг 30 апреля. Изначально заявители планировали пройти шествием по Лубянской до Славянской площади, однако после переговоров с чиновниками их планы изменились.



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Первый митинг за свободу интернета, состоявшийся в конце апреля, собрал от 7,5 тысячи (данные МВД) до 12 тысяч человек. Организаторами новой акции выступают практически те же самые лица.



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