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Москвичи борются с депрессией с помощью электронных устройств и домашних животных
13 ноября 2017 г. | Время публикации 10:47 | Последние изменения 14:11
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Продолжающаяся депрессия, связанная с недостаточно солнечной осенней погодой, вынудила москвичей искать собственные пути решения этой проблемы. По словам экспертов, москвичи начали закупаться умными будильниками, имитирующими восход солнца, и брать из приютов животных для психотерапевтического эффекта. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Ноябрь стал очередной проверкой на прочность для москвичей. По словам врачей, недостаток солнца и ультрафиолетового излучения провоцирует недомогания, ухудшает обмен веществ и работоспособность. Кроме того, осенью ухудшается выработка серотонина, который вырабатывается только днем под воздействием солнечного света и отвечает за регуляцию сна и бодрость.

Чтобы восполнить недостаток энергии, психологи советуют больше гулять, есть продукты с витамином D, шоколад, яблоки и активно заниматься спортом. Сами же москвичи находят этому собственную альтернативу: как рассказали координаторы сетевого сообщества "Кураторы бездомных животных", поздней осенью и зимой возрастает число животных, которые находят себе новый дом: психотерапевтическое влияние кошек и собак на людей давно уже доказано.

Кроме того, за осень в два раза выросли продажи световых будильников - устройств, которые имитируют рассвет и закат, постепенно меняя цвет от нежно-розового до ярко-желто-белого и обратно. Они предназначены для людей, которым тяжело просыпаться рано утром, особенно в период сокращенного светового дня. По словам представителей сетей магазинов электроники, наиболее часто такие устройства покупают для школьников.

Свой рецепт борьбы с депрессией предлагают и урбанисты: по их словам, недостаток солнца можно восполнить за счет концентрации жизни на улицах города. "Когда ты идешь по улице и вдоль нее много магазинов, много света, цвета и информации, то в такую плохую погоду это может заменить солнце", - говорит вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. Облегчает сезонную депрессию и иллюминация, а также теплый свет фонарей. А московские новостройки все чаще красят пестрыми сочетаниями ярких цветов, чтобы повысить освещенность и "контрастность" осенне-зимнего города.

Депрессия не отпускает москвичей с лета: по словам психологов, за первый месяц холодного лета-2017 в психологическую службу поступило 3870 обращений – это на 14% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того, почти в два раза выросло число тех, кто жалуется специалистам службы на суицидальные мысли и намерения. Особым спросом в начале лета пользовались резиновые сапоги, дождевики и зонты, а также перчатки и пуховики. Также неожиданную прибыль получили аптечные сети, где летом выросли продажи антидепрессантов, витаминов и препаратов против простуды. А в начале июня, когда ночные температуры были около ноля, а в квартирах отопление уже отключили, выросли продажи грелок.

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