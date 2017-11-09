Нанятые застройщиком неизвестные избили участников "народного схода" на улице Кравченко Рубрики: Общество

Activist Msk / YouTube



В субботу, 11 ноября, жители домов, прилегающих к бывшей спортивной площадке на улице Кравченко 16, которая была незаконно захвачена и снесена застройщиком ЖСК "Учительский дом", провели народный сход против криминала. Одним из вопросов, поднятых на митинге, стало бездействие полиции, на глазах которой нанятые застройщиком неизвестные избивали местных жителей.



Практически сразу после начала к месту проведения схода приехало два наряда полиции. В приехавших полицейских местные жители узнали сотрудников ОВД Ломоносовский, на глазах которых их избивали кавказцы, и вместе с председателем московского отделения партии "Яблоко" Сергеем Митрохиным решили задать им несколько вопросов. Один из сотрудников заявил, что написавшие заявления о стычке "получат свои ответы", добавив, что "не хочет" комментировать сложившуюся ситуацию. А член провластной молодежной палаты Денис Наумов попытался убедить участников схода в том, что на спортивной площадке "круглые сутки находились алкоголики".



В свою очередь, местные жители сообщили, что по результатам бездействия полиции были направлены заявления в Генеральную прокуратуру и Управление Собственной Безопасности ГУ МВД. По словам активистов, разрешение на строительство предоставлялось с грубыми нарушениями, включая подделку документов Мосгосэкспертизы и геологических изысканий, а земля была выделена без торгов. Как выяснилось в ходе общественной инспекции стройки, ширина ворот составляет не 6, а 8,5 метров, бордюры и тротуар, примыкающие к строительной площадке разрушены, а расположение бытовок в 6 метрах от жилого дома противоречит строительным нормам. Много вопросов вызвало подключение к городской электрораспределительной сети, которое по мнению жителей является незаконным.



Буквально через час после схода застройщик подогнал к воротам строительной площадки грузовой автомобиль и на глазах изумлённых жителей снова начал производить выгрузку оборудования над головами прохожих. Возмущенных жителей отгоняли неизвестные молодые люди, а одному из протестовавших раздробили ступню на глазах полицейских. В ходе потасовки удалось задержать около 7 человек, в том числе несовершеннолетних, которые приехали на машине без прав: трое из опознанных учатся в техникуме в Серпухове.



По словам местных жителей, все это происходит на фоне попустительства не только полиции, но и муниципальной власти: вновь избранные муниципальные депутаты Ломоносовского района почти не проявляют интереса к проблеме жителей. Особенно их возмущает то, что один из "оппозиционеров", выпускник местной молодежной палаты Кирилл Чиркин, ездит на акции по защите деревьев в Гагаринский район, в то время как жителей его района, сопротивляющихся незаконной застройке, избивают неизвестные.



Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября произошло



В субботу, 11 ноября, жители домов, прилегающих к бывшей спортивной площадке на улице Кравченко, провели народный сход, после которого застройщик подогнал к стройплощадке грузовой автомобиль и начал разгрузку труб прямо над головами людей. На возмущенных местных жителей напали неизвестные, привезенные из Московской области, сообщается на портале "Московский активист" В субботу, 11 ноября, жители домов, прилегающих к бывшей спортивной площадке на улице Кравченко 16, которая была незаконно захвачена и снесена застройщиком ЖСК "Учительский дом", провели народный сход против криминала. Одним из вопросов, поднятых на митинге, стало бездействие полиции, на глазах которой нанятые застройщиком неизвестные избивали местных жителей.Практически сразу после начала к месту проведения схода приехало два наряда полиции. В приехавших полицейских местные жители узнали сотрудников ОВД Ломоносовский, на глазах которых их избивали кавказцы, и вместе с председателем московского отделения партии "Яблоко" Сергеем Митрохиным решили задать им несколько вопросов. Один из сотрудников заявил, что написавшие заявления о стычке "получат свои ответы", добавив, что "не хочет" комментировать сложившуюся ситуацию. А член провластной молодежной палаты Денис Наумов попытался убедить участников схода в том, что на спортивной площадке "круглые сутки находились алкоголики".В свою очередь, местные жители сообщили, что по результатам бездействия полиции были направлены заявления в Генеральную прокуратуру и Управление Собственной Безопасности ГУ МВД. По словам активистов, разрешение на строительство предоставлялось с грубыми нарушениями, включая подделку документов Мосгосэкспертизы и геологических изысканий, а земля была выделена без торгов. Как выяснилось в ходе общественной инспекции стройки, ширина ворот составляет не 6, а 8,5 метров, бордюры и тротуар, примыкающие к строительной площадке разрушены, а расположение бытовок в 6 метрах от жилого дома противоречит строительным нормам. Много вопросов вызвало подключение к городской электрораспределительной сети, которое по мнению жителей является незаконным.Буквально через час после схода застройщик подогнал к воротам строительной площадки грузовой автомобиль и на глазах изумлённых жителей снова начал производить выгрузку оборудования над головами прохожих. Возмущенных жителей отгоняли неизвестные молодые люди, а одному из протестовавших раздробили ступню на глазах полицейских. В ходе потасовки удалось задержать около 7 человек, в том числе несовершеннолетних, которые приехали на машине без прав: трое из опознанных учатся в техникуме в Серпухове.По словам местных жителей, все это происходит на фоне попустительства не только полиции, но и муниципальной власти: вновь избранные муниципальные депутаты Ломоносовского района почти не проявляют интереса к проблеме жителей. Особенно их возмущает то, что один из "оппозиционеров", выпускник местной молодежной палаты Кирилл Чиркин, ездит на акции по защите деревьев в Гагаринский район, в то время как жителей его района, сопротивляющихся незаконной застройке, избивают неизвестные.Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября произошло столкновение между жителями и охранниками стройки: когда местные жители попытались остановить провоз сваебойной машины, охранники, похожие на выходцев с Северного Кавказа, на глазах у полиции ОМВД Ломоносовский начали избивать и отталкивать мешающих проезду строительной техники. Несмотря на отчаянные крики москвичей и призывы о помощи, полицейские отнеслись к инциденту равнодушно, а один из них сообщил, что жители якобы сами провоцируют охранников. Местные жители требуют остановить строительство и отправить в отставку префекта Юго-Западного округа, ранее обещавшего не трогать площадку.



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