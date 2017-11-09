"Соседи" домов по программе реновации могут получить льготы при покупке квартир

9 ноября 2017 г. Капремонт в домах вблизи кварталов реновации пообещали провести досрочно

В мэрии обещают, что капремонт в домах вблизи кварталов реновации будет вестись одновременно со сдачей жилья по программе переселения. Как показывает практика, проблемы жильцов не кончаются и после ремонта.