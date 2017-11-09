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"Соседи" домов по программе реновации могут получить льготы при покупке квартир
13 ноября 2017 г. | Время публикации 08:23
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Reuters
Жители домов по соседству со зданиями, включенными в программу реновации, могут получить льготы при покупке квартир в обновленном жилфонде. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

"Конкретные условия мы сейчас не можем назвать - проект все еще в разработке. Возможно у жителей, которые будут жить рядом, будет льгота при покупке квартир. Такой вопрос рассматривается, потому что от них тоже идут пожелания. Многие говорят, что если дома хорошие будут, то они захотят докупить в них квартиры", - отметил Валуй.

Ранее чиновник сообщил, что капитальный ремонт в домах, не вошедших в программу реновации, но расположенных вблизи таких кварталов, будет вестись одновременно со сдачей жилья по программе переселения, поскольку люди, чьи дома не вошли в программу, "не должны чувствовать себя обделенными". Еще одним "бонусом" программы станет благоустройство территорий как в самих районах реновации, так и в соседних районах.

Между тем по результатам опроса, проведенного в июле, стало известно, что 64,5% жителей домов, расположенных рядом с пятиэтажками, отрицательно относятся к включению их собственных домов в программу реновации, а 47% жителей несносимых домов уверены, что реновация будет проводиться в интересах застройщиков. По оценкам экспертов, реновация может косвенно затронуть жителей не менее 10 тысяч домов, которые не готовы испытывать дискомфорт ради других.

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