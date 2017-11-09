Градозащитники сравнили с неандертальцем воссозданную голову льва на многострадальном доме Быкова: ФОТО

В начале ноября департамент культурного наследия устроил показательную установку воссозданной маски льва с печально известного дома Быкова на 2-й Брестской улице. Градозащитники, приложившие немало усилий к тому, чтобы здание сохранили и начали реставрировать, остались недовольны результатом. "Если прикрыть нижнюю половину новодельной маски, может показаться, что на вас смотрит неандерталец...", - пишет в своей статье
координатор общественного движения "Архнадзор" Петр Мирошник.
На протяжении нескольких лет дом Быкова, построенный в 1909 году известным московским архитектором Львом Кекушевым, разрушался при полном бездействии собственника, который хотел снести здание до фасада. Дом несколько раз горел, утратил внутреннюю планировку и интерьеры, многие внешние элементы декора. Разрушение маски льва над проездной аркой здания стало серьезной утратой. Это был своеобразный автограф Кукушева: он помещал львов на каждое свое творение. Все автографы уникальны и являются самостоятельными произведениями искусства.
Во время монтажа маски руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что утерянный автограф архитектора удалось "с точностью воссоздать" по фотографиям, уцелевшим фрагментам оригинальной львиной головы и благодаря 3D-сканированию, которое было сделано за два года до пожара. "С сожалением приходится констатировать, что чуда не произошло, - комментирует Мирошник. - Сходство есть, но 10 отличий находятся без труда. Наблюдатель, начавший пристально рассматривать детали, обнаружит, что на него смотрит другой лев, а льва окружают лепные детали, отличающиеся от тех, что оставил выдающийся зодчий".
Фото с сайта "Архнадзора"
Градозащитник отметил, что Кекушев наделял своих львов человеческими чертами, но современный "лепщик просто не представляет, чем отличается архитектура черепной коробки кошачьих от черепной коробки рода Homo, и лепит льву мощные надбровные дуги и широкий и высокий лоб, способный вместить мозг Тургенева". Защитники архитектуры недовольны и тем, что львиную голову вставили в дыру на фасаде и небрежно закрепили саморезами, а не так называемыми жидкими гвоздями.
Чиновники и главный архитектор проекта объяснили, что общественности показали только промежуточный итог реставрации, а установка была, по сути, символической. Однако на странице Мосгорнаследия в Facebook
по этому поводу разгорелась дискуссия, так как в официальных материалах говорится, что "лев вернулся" и "монтирован", а это можно трактовать как окончание работ.
В департаменте заявили, что "если она [маска] закреплена на стене на саморезы, значит специалисты нашли необходимым крепить ее именно таким образом", а работа над львом и другими декоративными элементами "была проведена в высшей степени профессионально". Пользователи Facebook в свою очередь пишут, что происходящее больше напоминает евроремонт, чем реставрацию. Некоторые также предположили, что львиная голова выполнена из пластика, а не из гипса, и припомнили властям, что дом Быкова разрушался при их бездействии.
"Склонность к театрализации серьезных историй все-таки иногда подводит. Представление на фасаде напоминало скорее публичную примерку зубного протеза, нежели презентацию итогов реставрации и тем более "историческое событие", - говорится в статье на сайте "Хранители наследия"
. По мнению Петра Мирошника, проблема не столько в "криворукости" (которая, тоже, конечно, присутствует)", сколько в "совершенно новодельной концепции реставрации".
"Представление о реставрации как о виде вольного искусства - вот корень многих зол и одновременно самый современный тренд, рождающий подобные произведения", - рассуждает он. Вместо научной реставрации "основным двигателем процесса становится авторское видение", и "в ста процентах случаев" творческие возможности реставраторов "оказываются ниже, чем у автора оригинального памятника".