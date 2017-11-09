Градозащитники сравнили с неандертальцем воссозданную голову льва на многострадальном доме Быкова: ФОТО Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



На протяжении нескольких лет дом Быкова, построенный в 1909 году известным московским архитектором Львом Кекушевым, разрушался при полном бездействии собственника, который хотел снести здание до фасада. Дом несколько раз горел, утратил внутреннюю планировку и интерьеры, многие внешние элементы декора. Разрушение маски льва над проездной аркой здания стало серьезной утратой. Это был своеобразный автограф Кукушева: он помещал львов на каждое свое творение. Все автографы уникальны и являются самостоятельными произведениями искусства.



Во время монтажа маски руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что утерянный автограф архитектора удалось "с точностью воссоздать" по фотографиям, уцелевшим фрагментам оригинальной львиной головы и благодаря 3D-сканированию, которое было сделано за два года до пожара. "С сожалением приходится констатировать, что чуда не произошло, - комментирует Мирошник. - Сходство есть, но 10 отличий находятся без труда. Наблюдатель, начавший пристально рассматривать детали, обнаружит, что на него смотрит другой лев, а льва окружают лепные детали, отличающиеся от тех, что оставил выдающийся зодчий".



Фото с сайта "Архнадзора"



Градозащитник отметил, что Кекушев наделял своих львов человеческими чертами, но современный "лепщик просто не представляет, чем отличается архитектура черепной коробки кошачьих от черепной коробки рода Homo, и лепит льву мощные надбровные дуги и широкий и высокий лоб, способный вместить мозг Тургенева". Защитники архитектуры недовольны и тем, что львиную голову вставили в дыру на фасаде и небрежно закрепили саморезами, а не так называемыми жидкими гвоздями.



Чиновники и главный архитектор проекта объяснили, что общественности показали только промежуточный итог реставрации, а установка была, по сути, символической. Однако на странице Мосгорнаследия в



В департаменте заявили, что "если она [маска] закреплена на стене на саморезы, значит специалисты нашли необходимым крепить ее именно таким образом", а работа над львом и другими декоративными элементами "была проведена в высшей степени профессионально". Пользователи Facebook в свою очередь пишут, что происходящее больше напоминает евроремонт, чем реставрацию. Некоторые также предположили, что львиная голова выполнена из пластика, а не из гипса, и припомнили властям, что дом Быкова разрушался при их бездействии.



"Склонность к театрализации серьезных историй все-таки иногда подводит. Представление на фасаде напоминало скорее публичную примерку зубного протеза, нежели презентацию итогов реставрации и тем более "историческое событие", - говорится в статье на сайте



"Представление о реставрации как о виде вольного искусства - вот корень многих зол и одновременно самый современный тренд, рождающий подобные произведения", - рассуждает он. Вместо научной реставрации "основным двигателем процесса становится авторское видение", и "в ста процентах случаев" творческие возможности реставраторов "оказываются ниже, чем у автора оригинального памятника". В начале ноября департамент культурного наследия устроил показательную установку воссозданной маски льва с печально известного дома Быкова на 2-й Брестской улице. Градозащитники, приложившие немало усилий к тому, чтобы здание сохранили и начали реставрировать, остались недовольны результатом. "Если прикрыть нижнюю половину новодельной маски, может показаться, что на вас смотрит неандерталец...", - пишет в своей статье координатор общественного движения "Архнадзор" Петр Мирошник.На протяжении нескольких лет дом Быкова, построенный в 1909 году известным московским архитектором Львом Кекушевым, разрушался при полном бездействии собственника, который хотел снести здание до фасада. Дом несколько раз горел, утратил внутреннюю планировку и интерьеры, многие внешние элементы декора. Разрушение маски льва над проездной аркой здания стало серьезной утратой. Это был своеобразный автограф Кукушева: он помещал львов на каждое свое творение. Все автографы уникальны и являются самостоятельными произведениями искусства.Во время монтажа маски руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что утерянный автограф архитектора удалось "с точностью воссоздать" по фотографиям, уцелевшим фрагментам оригинальной львиной головы и благодаря 3D-сканированию, которое было сделано за два года до пожара. "С сожалением приходится констатировать, что чуда не произошло, - комментирует Мирошник. - Сходство есть, но 10 отличий находятся без труда. Наблюдатель, начавший пристально рассматривать детали, обнаружит, что на него смотрит другой лев, а льва окружают лепные детали, отличающиеся от тех, что оставил выдающийся зодчий".Градозащитник отметил, что Кекушев наделял своих львов человеческими чертами, но современный "лепщик просто не представляет, чем отличается архитектура черепной коробки кошачьих от черепной коробки рода Homo, и лепит льву мощные надбровные дуги и широкий и высокий лоб, способный вместить мозг Тургенева". Защитники архитектуры недовольны и тем, что львиную голову вставили в дыру на фасаде и небрежно закрепили саморезами, а не так называемыми жидкими гвоздями.Чиновники и главный архитектор проекта объяснили, что общественности показали только промежуточный итог реставрации, а установка была, по сути, символической. Однако на странице Мосгорнаследия в Facebook по этому поводу разгорелась дискуссия, так как в официальных материалах говорится, что "лев вернулся" и "монтирован", а это можно трактовать как окончание работ.В департаменте заявили, что "если она [маска] закреплена на стене на саморезы, значит специалисты нашли необходимым крепить ее именно таким образом", а работа над львом и другими декоративными элементами "была проведена в высшей степени профессионально". Пользователи Facebook в свою очередь пишут, что происходящее больше напоминает евроремонт, чем реставрацию. Некоторые также предположили, что львиная голова выполнена из пластика, а не из гипса, и припомнили властям, что дом Быкова разрушался при их бездействии."Склонность к театрализации серьезных историй все-таки иногда подводит. Представление на фасаде напоминало скорее публичную примерку зубного протеза, нежели презентацию итогов реставрации и тем более "историческое событие", - говорится в статье на сайте "Хранители наследия" . По мнению Петра Мирошника, проблема не столько в "криворукости" (которая, тоже, конечно, присутствует)", сколько в "совершенно новодельной концепции реставрации"."Представление о реставрации как о виде вольного искусства - вот корень многих зол и одновременно самый современный тренд, рождающий подобные произведения", - рассуждает он. Вместо научной реставрации "основным двигателем процесса становится авторское видение", и "в ста процентах случаев" творческие возможности реставраторов "оказываются ниже, чем у автора оригинального памятника".



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