Открытие обновленного музея Маяковского на Лубянке откладывается на неопределенный срок Рубрики: Культура

Moscow-Live.ru



Государственный музей Владимира Маяковского, который располагался в здании на Лубянском проезде, несколько лет назад был одним из самых посещаемых туристических мест в Москве. Однако в 2013 году стало известно, что здание будет закрыто



Автор оригинальной концепции экспозиции Тарас Поляков, узнавший об этом назначении,



В марте 2015 года инициатор идеи Сергей Капков был отправлен в отставку, и реконструкция "повисла в воздухе": окончательный проект ремонта музея не утвержден до сих пор, а дата начала и окончания ремонта переносилась уже несколько раз. На сайте музея указано, что в нем работают 72 сотрудника, из которых 20 — научные. По информации проекта "Открытая Россия", с мая 2016 года в музее работают 37 человек, из которых научными сотрудниками считаются пятеро. Штат учреждения сократился почти вдвое.



"Теперь помещение очищено, а восстановление не идет. Я не удивлюсь, если через некоторое время департамент культуры или администрация музея скажет, что экспозицию восстановить невозможно, давайте сделаем выставочные залы. Будет комната Маяковского, комнату мы оставим, а дальше все пространство мы займем под выставки", — рассказал один из бывших сотрудников музея. По их словам, в ремонте не заинтересованы ни руководство музея, ни преемники Капкова.



В техническом центре департамента культуры, отвечающем за работы, заявили, что начало работ запланировано на конец 2017 года, а их окончание -



В конце сентября "Открытая Россия" направила запросы в музей Маяковского и департамент культуры, в которых попросила разъяснить ситуацию с ремонтом основного здания музея, рассказать о том, что будет с его прежней экспозицией, и о праздновании 125-летия поэта. В департаменте культуры на запрос не ответили, а в руководстве музея ограничились перечислением мероприятий и выставок, которые музей проводил в период с 2013 года по настоящее время, подчеркивая их "значимость", "успешность" и "популярность". О мероприятиях, посвященных дню рождения поэта в 2018 году, ничего не говорится. В письме сообщается, что департамент культуры и музей "прикладывают все усилия" для открытия основного здания музея, но о каких-либо конкретных шагах в письме не говорится. В здании музея Маяковского на Лубянке, закрывшегося на ремонт в 2013 году, не ведется никакой работы: проектирование капремонта продолжается уже полтора года, а сроки работ постоянно отодвигаются. Нынешний глава музея заявил, что ремонт и открытие музея откладываются на неопределенный срок, а чиновники ограничиваются бодрыми отписками. Об этом сообщается на сайте движения "Открытая Россия".Государственный музей Владимира Маяковского, который располагался в здании на Лубянском проезде, несколько лет назад был одним из самых посещаемых туристических мест в Москве. Однако в 2013 году стало известно, что здание будет закрыто на капитальный ремонт , который завершится в декабре 2014 года. Между тем тогдашний директор музея Светлана Стрижнева заявила, что в замене нуждаются только инженерные системы здания, что сделать без демонтажа выставки. В итоге на место Стрижневой пришла некая Надежда Морозова, не имевшая опыта работы в литературных музеях, которой также не удалось найти общий язык с создателями экспозиции.Автор оригинальной концепции экспозиции Тарас Поляков, узнавший об этом назначении, заявил , что инициаторы ремонта намерены "развесить в пространстве музея, освобожденного от уникальных музейных инсталляций, основой которых являются мемориальные предметы, "картинки" на тему "русский футуризм"". Защитники музея потребовали провести ремонт без демонтажа экспозиции, создать координационный совет из специалистов, которые бы следили за ходом ремонта, придать экспозиции статус памятника культуры, отправить в отставку Надежду Морозову и избрать нового руководителя в открытом конкурсе.В марте 2015 года инициатор идеи Сергей Капков был отправлен в отставку, и реконструкция "повисла в воздухе": окончательный проект ремонта музея не утвержден до сих пор, а дата начала и окончания ремонта переносилась уже несколько раз. На сайте музея указано, что в нем работают 72 сотрудника, из которых 20 — научные. По информации проекта "Открытая Россия", с мая 2016 года в музее работают 37 человек, из которых научными сотрудниками считаются пятеро. Штат учреждения сократился почти вдвое."Теперь помещение очищено, а восстановление не идет. Я не удивлюсь, если через некоторое время департамент культуры или администрация музея скажет, что экспозицию восстановить невозможно, давайте сделаем выставочные залы. Будет комната Маяковского, комнату мы оставим, а дальше все пространство мы займем под выставки", — рассказал один из бывших сотрудников музея. По их словам, в ремонте не заинтересованы ни руководство музея, ни преемники Капкова.В техническом центре департамента культуры, отвечающем за работы, заявили, что начало работ запланировано на конец 2017 года, а их окончание - на 2018 год . Однако нынешний глава музея Алексей Лобов заявил, что полноценно музей заработает лишь в 2019 году, так как первоначальный проект реконструкции не подходит для музея. Тем временем в фондохранилище музея протекает крыша, а фасад, который сделали в 2013 году, начинает отходить и осыпаться. Большинство бумаг с конкретными предложениями по восстановлению и модернизации экспозиции буквально кладутся в стол, а новые специалисты, которые будут заниматься восстановлением экспозиции, едва ли способны в точности воссоздать оригинальный сценарий 1989 года.В конце сентября "Открытая Россия" направила запросы в музей Маяковского и департамент культуры, в которых попросила разъяснить ситуацию с ремонтом основного здания музея, рассказать о том, что будет с его прежней экспозицией, и о праздновании 125-летия поэта. В департаменте культуры на запрос не ответили, а в руководстве музея ограничились перечислением мероприятий и выставок, которые музей проводил в период с 2013 года по настоящее время, подчеркивая их "значимость", "успешность" и "популярность". О мероприятиях, посвященных дню рождения поэта в 2018 году, ничего не говорится. В письме сообщается, что департамент культуры и музей "прикладывают все усилия" для открытия основного здания музея, но о каких-либо конкретных шагах в письме не говорится.



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